https://ria.ru/20211109/shmatko-1758232061.html
Экс-министра энергетики Шматко похоронят на Троекуровском кладбище
Экс-министра энергетики Шматко похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 09.11.2021
Экс-министра энергетики Шматко похоронят на Троекуровском кладбище
Экс-министра энергетики России Сергея Шматко похоронят в среду на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:27
2021-11-09T14:27
2021-11-09T14:27
общество
москва
сергей шматко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/57097/03/570970304_0:141:1842:1177_1920x0_80_0_0_923cb83d0a5793b59cbfbd3ff9c744f7.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экс-министра энергетики России Сергея Шматко похоронят в среду на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В понедельник стало известно, что бывший в 2008-2012 годах министром энергетики РФ Сергей Шматко скончался на 56-м году жизни.Шматко родился в 1966 году, учился в Уральском государственном университете и Университете Марбурга в ФРГ. Министром энергетики России он был с 2008 по 2012 год, после чего перешел в комиссию при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. С 2013 года занимал пост спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.В августе президент России Владимир Путин наградил Шматко орденом "За заслуги перед отечеством" III степени за большой вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу. Ранее Шматко был награжден еще тремя орденами - Дружбы, Почета и "За заслуги перед отечеством" IV степени.
https://rsport.ria.ru/20211108/shmatko-1758067201.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/57097/03/570970304_0:0:1842:1383_1920x0_80_0_0_2744922c77ab85a988424daecc31c848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей шматко
Экс-министра энергетики Шматко похоронят на Троекуровском кладбище
Экс-министра энергетики Сергея Шматко похоронят 10 ноября на Троекуровском кладбище