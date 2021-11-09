https://ria.ru/20211109/shmatko-1758232061.html

Экс-министра энергетики Шматко похоронят на Троекуровском кладбище

Экс-министра энергетики Шматко похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 09.11.2021

Экс-министра энергетики Шматко похоронят на Троекуровском кладбище

Экс-министра энергетики России Сергея Шматко похоронят в среду на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:27

2021-11-09T14:27

2021-11-09T14:27

общество

москва

сергей шматко

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экс-министра энергетики России Сергея Шматко похоронят в среду на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.В понедельник стало известно, что бывший в 2008-2012 годах министром энергетики РФ Сергей Шматко скончался на 56-м году жизни.Шматко родился в 1966 году, учился в Уральском государственном университете и Университете Марбурга в ФРГ. Министром энергетики России он был с 2008 по 2012 год, после чего перешел в комиссию при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности. С 2013 года занимал пост спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.В августе президент России Владимир Путин наградил Шматко орденом "За заслуги перед отечеством" III степени за большой вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу. Ранее Шматко был награжден еще тремя орденами - Дружбы, Почета и "За заслуги перед отечеством" IV степени.

https://rsport.ria.ru/20211108/shmatko-1758067201.html

москва

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2021

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общество, москва, сергей шматко