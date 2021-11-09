https://ria.ru/20211109/sex-1758177011.html

Как избавиться от стыда при разговоре с детьми о сексе?

Как избавиться от стыда при разговоре с детьми о сексе? - РИА Новости, 09.11.2021

Как избавиться от стыда при разговоре с детьми о сексе?

"Если вам кажется, что наступил тот самый момент, когда пора поговорить с детьми о сексе, значит вы уже опоздали". Когда и как говорить с детьми "об этом"? Как называть половые органы? Что делать если вы застали ребенка за мастурбацией или просмотром порно? Отвечаем на острые вопросы родителей, касающиеся (всегда неожиданного) взросления детей.

2021-11-09T11:00

2021-11-09T11:00

2021-11-09T12:51

это надолго

общество

дети

психология

секс

отцы и дети

воспитание детей

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Как избавиться от стыда при разговоре с детьми о сексе? "Если вам кажется, что наступил тот самый момент, когда пора поговорить с детьми о сексе, значит вы уже опоздали". Когда и как говорить с детьми "об этом"? Как называть половые органы? Что делать если вы застали ребенка за мастурбацией или просмотром порно? Отвечаем на острые вопросы родителей, касающиеся (всегда неожиданного) взросления детей. audio/mpeg

Как избавиться от стыда при разговоре с детьми о сексе? "Если вам кажется, что наступил тот самый момент, когда пора поговорить с детьми о сексе, значит вы уже опоздали". Когда и как говорить с детьми "об этом"? Как называть половые органы? Что делать если вы застали ребенка за мастурбацией или просмотром порно? Отвечаем на острые вопросы родителей, касающиеся (всегда неожиданного) взросления детей. audio/mpeg

На распространенные вопросы родителей, о сексуальном воспитании детей отвечают писатель, автор мультсериала про Миру и Гошу, эксперт в детско-родительских отношениях Наталья Ремиш и сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель координационного совета Профессиональной Гильдии психологов Татьяна Селезнева.02:10 Нужно ли вообще говорить с детьми о сексе?03:10 Как ответить на вопрос "откуда берутся дети"?04:26 "Главное, чтобы ребенок видел, что вы готовы идти на диалог"04:20 Самая большая ошибка родителей при разговорах с детьми о сексе06:15 Как правильно называть интимные органы?09:40 Как родителям справиться со своим смущением?12:30 "Я заходила в комнату, закрывала дверь и повторяла слово "вульва"13:10 Школьный предмет "Половое воспитание"17:20 Полезные книги, мультики21:50 Что делать, если дети смотрят порно?28:00 Что делать, если родители застали ребенка за мастурбацией? Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, психология, секс, отцы и дети, воспитание детей, аудио