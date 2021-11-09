https://ria.ru/20211109/sex-1758177011.html
Как избавиться от стыда при разговоре с детьми о сексе?
Как избавиться от стыда при разговоре с детьми о сексе? - РИА Новости, 09.11.2021
Как избавиться от стыда при разговоре с детьми о сексе?
"Если вам кажется, что наступил тот самый момент, когда пора поговорить с детьми о сексе, значит вы уже опоздали". Когда и как говорить с детьми "об этом"? Как называть половые органы? Что делать если вы застали ребенка за мастурбацией или просмотром порно? Отвечаем на острые вопросы родителей, касающиеся (всегда неожиданного) взросления детей.
2021-11-09T11:00
2021-11-09T11:00
2021-11-09T12:51
это надолго
общество
дети
психология
секс
отцы и дети
воспитание детей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758176602_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_c134c628203d4a8cd3121f527b585c42.jpg
Как избавиться от стыда при разговоре с детьми о сексе?
"Если вам кажется, что наступил тот самый момент, когда пора поговорить с детьми о сексе, значит вы уже опоздали". Когда и как говорить с детьми "об этом"? Как называть половые органы? Что делать если вы застали ребенка за мастурбацией или просмотром порно? Отвечаем на острые вопросы родителей, касающиеся (всегда неожиданного) взросления детей.
audio/mpeg
Как избавиться от стыда при разговоре с детьми о сексе?
"Если вам кажется, что наступил тот самый момент, когда пора поговорить с детьми о сексе, значит вы уже опоздали". Когда и как говорить с детьми "об этом"? Как называть половые органы? Что делать если вы застали ребенка за мастурбацией или просмотром порно? Отвечаем на острые вопросы родителей, касающиеся (всегда неожиданного) взросления детей.
audio/mpeg
На распространенные вопросы родителей, о сексуальном воспитании детей отвечают писатель, автор мультсериала про Миру и Гошу, эксперт в детско-родительских отношениях Наталья Ремиш и сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель координационного совета Профессиональной Гильдии психологов Татьяна Селезнева.02:10 Нужно ли вообще говорить с детьми о сексе?03:10 Как ответить на вопрос "откуда берутся дети"?04:26 "Главное, чтобы ребенок видел, что вы готовы идти на диалог"04:20 Самая большая ошибка родителей при разговорах с детьми о сексе06:15 Как правильно называть интимные органы?09:40 Как родителям справиться со своим смущением?12:30 "Я заходила в комнату, закрывала дверь и повторяла слово "вульва"13:10 Школьный предмет "Половое воспитание"17:20 Полезные книги, мультики21:50 Что делать, если дети смотрят порно?28:00 Что делать, если родители застали ребенка за мастурбацией? Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758176602_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_a05db257a83b8245f7e5dde52c73a3db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дети, психология, секс, отцы и дети, воспитание детей, аудио
11:00 09.11.2021 (обновлено: 12:51 09.11.2021)
Как избавиться от стыда при разговоре с детьми о сексе?
"Если вам кажется, что наступил тот самый момент, когда пора поговорить с детьми о сексе, значит вы уже опоздали". Когда и как говорить с детьми "об этом"? Как называть половые органы? Что делать если вы застали ребенка за мастурбацией или просмотром порно? Отвечаем на острые вопросы родителей, касающиеся (всегда неожиданного) взросления детей.
На распространенные вопросы родителей, о сексуальном воспитании детей отвечают писатель, автор мультсериала про Миру и Гошу, эксперт в детско-родительских отношениях Наталья Ремиш
и сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель координационного совета Профессиональной Гильдии психологов Татьяна Селезнева
.
02:10 Нужно ли вообще говорить с детьми о сексе?
03:10 Как ответить на вопрос "откуда берутся дети"?
04:26 "Главное, чтобы ребенок видел, что вы готовы идти на диалог"
04:20 Самая большая ошибка родителей при разговорах с детьми о сексе
06:15 Как правильно называть интимные органы?
09:40 Как родителям справиться со своим смущением?
12:30 "Я заходила в комнату, закрывала дверь и повторяла слово "вульва"
13:10 Школьный предмет "Половое воспитание"
17:20 Полезные книги, мультики
21:50 Что делать, если дети смотрят порно?
28:00 Что делать, если родители застали ребенка за мастурбацией?
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во
"ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.