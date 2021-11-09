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Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ

Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ - РИА Новости, 09.11.2021

Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы избежать проблем с выдачей бумажных... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:48

2021-11-09T14:48

2021-11-09T17:52

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы избежать проблем с выдачей бумажных сертификатов о вакцинации. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее", — сказал глава правительства, подчеркнув, что люди должны получать эту услугу без сбоев, быстро и удобно. Кроме того, он попросил Минздрав проработать с ведомствами и утвердить порядок предоставления сертификатов.Премьер также утвердил постановление о выдаче бумажных сертификатов. Обращаться за ними могут как те, кто прошел вакцинацию, так и те, кто имеет противопоказания или уже переболел COVID-19. В пресс-службе правительства подчеркнули, что эта услуга будет актуальна для россиян, не зарегистрированных на портале госуслуг или не имеющих возможности самостоятельно распечатать сертификаты. Накануне вступили в силу изменения в форме COVID-сертификатов. В них будут указываться основные сведения об обладателе, прививке, ревакцинации, наличии противопоказаний, о перенесенном заболевании, также предусмотрено место для QR-кода. Документы, которые были выданы ранее, переведут в новый вид автоматически.

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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии