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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/sertifikaty-1758236217.html
Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ
Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ - РИА Новости, 09.11.2021
Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы избежать проблем с выдачей бумажных... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:48
2021-11-09T17:52
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
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россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы избежать проблем с выдачей бумажных сертификатов о вакцинации. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19."Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее", — сказал глава правительства, подчеркнув, что люди должны получать эту услугу без сбоев, быстро и удобно. Кроме того, он попросил Минздрав проработать с ведомствами и утвердить порядок предоставления сертификатов.Премьер также утвердил постановление о выдаче бумажных сертификатов. Обращаться за ними могут как те, кто прошел вакцинацию, так и те, кто имеет противопоказания или уже переболел COVID-19. В пресс-службе правительства подчеркнули, что эта услуга будет актуальна для россиян, не зарегистрированных на портале госуслуг или не имеющих возможности самостоятельно распечатать сертификаты. Накануне вступили в силу изменения в форме COVID-сертификатов. В них будут указываться основные сведения об обладателе, прививке, ревакцинации, наличии противопоказаний, о перенесенном заболевании, также предусмотрено место для QR-кода. Документы, которые были выданы ранее, переведут в новый вид автоматически.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
14:48 09.11.2021 (обновлено: 17:52 09.11.2021)
 
Бумажные сертификаты вакцинации от коронавируса можно будет получить в МФЦ

Мишустин: бумажные сертификаты вакцинации от COVID-19 начнут выдавать в МФЦ с 16 ноября

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы избежать проблем с выдачей бумажных сертификатов о вакцинации. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
"Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее", — сказал глава правительства, подчеркнув, что люди должны получать эту услугу без сбоев, быстро и удобно.
Кроме того, он попросил Минздрав проработать с ведомствами и утвердить порядок предоставления сертификатов.
Премьер также утвердил постановление о выдаче бумажных сертификатов. Обращаться за ними могут как те, кто прошел вакцинацию, так и те, кто имеет противопоказания или уже переболел COVID-19. В пресс-службе правительства подчеркнули, что эта услуга будет актуальна для россиян, не зарегистрированных на портале госуслуг или не имеющих возможности самостоятельно распечатать сертификаты.
Накануне вступили в силу изменения в форме COVID-сертификатов. В них будут указываться основные сведения об обладателе, прививке, ревакцинации, наличии противопоказаний, о перенесенном заболевании, также предусмотрено место для QR-кода. Документы, которые были выданы ранее, переведут в новый вид автоматически.
 
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