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Сенатор высказался о совершенствовании соцобеспечения семей с детьми
Сенатор высказался о совершенствовании соцобеспечения семей с детьми - РИА Новости, 09.11.2021
Сенатор высказался о совершенствовании соцобеспечения семей с детьми
Нужно в целом совершенствовать систему соцобеспечения семей с детьми, перечисление части налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новорожденных может... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:42
2021-11-09T10:42
2021-11-09T10:42
совет федерации рф
иван абрамов
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Нужно в целом совершенствовать систему соцобеспечения семей с детьми, перечисление части налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новорожденных может привести к тому, что по другим направлениям социальных трат средства уменьшатся, сказал РИА Новости во вторник зампредседателя экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее в Институте социальных исследований и развитии гражданских инициатив предложили открывать для новорожденных счета и начислять туда деньги, которыми они смогут воспользоваться после 18 лет. В частности, на законодательном уровне предложено зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), говорится в письме, текст которого есть в распоряжении RT. По мнению экспертов, каждый новорожденный может получать на свой счет 100 тысяч рублей."Это не так просто, мы должны, в принципе, совершенствовать систему соцобеспечения", - отметил Абрамов.Он напомнил, что НДПИ зачисляется в федеральный бюджет, и если часть средств будет направлена на выплаты новорожденным, то где-то, по другим социальным направлениям, траты уменьшатся.Вместе с тем, Абрамов выступил за улучшение соцобеспечения семей с детьми в целом. "Те инструменты, которые есть для стимулирования рождаемости, их недостаточно", - полагает он.В частности, жилье для молодых семей они должны получать в срок, а не стоять в очереди по 10 лет и выбывать из нее уже по истечении возраста, сказал он.Кроме того, нужно стимулировать родителей, чтобы они сами решили родить третьего, четвертого ребенка. "Доходов населения должно хватать", - подчеркнул Абрамов.Он также отметил, что в целом система соцобеспечения могла бы работать лучше. "Мы видим, какой дисбаланс существует, какие доходы получают крупные компании, нефть стоит больше 80 долларов за баррель", - добавил он. "Источники (по социальному направлению) нужно смотреть", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20211108/medvedev-1758080100.html
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РИА Новости
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совет федерации рф, иван абрамов
Сенатор высказался о совершенствовании соцобеспечения семей с детьми
Сенатор Абрамов: надо направить часть средств от НДПИ на выплаты новорожденным
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Нужно в целом совершенствовать систему соцобеспечения семей с детьми, перечисление части налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новорожденных может привести к тому, что по другим направлениям социальных трат средства уменьшатся, сказал РИА Новости во вторник зампредседателя экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Ранее в Институте социальных исследований и развитии гражданских инициатив предложили открывать для новорожденных счета и начислять туда деньги, которыми они смогут воспользоваться после 18 лет. В частности, на законодательном уровне предложено зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), говорится в письме, текст которого есть в распоряжении RT. По мнению экспертов, каждый новорожденный может получать на свой счет 100 тысяч рублей.
"Это не так просто, мы должны, в принципе, совершенствовать систему соцобеспечения", - отметил Абрамов.
Он напомнил, что НДПИ зачисляется в федеральный бюджет, и если часть средств будет направлена на выплаты новорожденным, то где-то, по другим социальным направлениям, траты уменьшатся.
Вместе с тем, Абрамов выступил за улучшение соцобеспечения семей с детьми в целом. "Те инструменты, которые есть для стимулирования рождаемости, их недостаточно", - полагает он.
В частности, жилье для молодых семей они должны получать в срок, а не стоять в очереди по 10 лет и выбывать из нее уже по истечении возраста, сказал он.
Кроме того, нужно стимулировать родителей, чтобы они сами решили родить третьего, четвертого ребенка. "Доходов населения должно хватать", - подчеркнул Абрамов.
Он также отметил, что в целом система соцобеспечения могла бы работать лучше. "Мы видим, какой дисбаланс существует, какие доходы получают крупные компании, нефть стоит больше 80 долларов за баррель", - добавил он. "Источники (по социальному направлению) нужно смотреть", - заключил парламентарий.