https://ria.ru/20211109/saratov-1758201379.html

Депутат саратовской облдумы Бондаренко сообщил о своем задержании

Депутат саратовской облдумы Бондаренко сообщил о своем задержании - РИА Новости, 09.11.2021

Депутат саратовской облдумы Бондаренко сообщил о своем задержании

Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко заявил РИА Новости, что полиция во вторник задержала его возле здания регионального парламента за... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:26

2021-11-09T12:26

2021-11-09T13:07

происшествия

кпрф

саратов

саратовская область

николай бондаренко

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САРАТОВ, 9 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко заявил РИА Новости, что полиция во вторник задержала его возле здания регионального парламента за "правонарушение в выборный период" и везет в Заводской районный суд Саратова."Час назад меня задержали около здания саратовской областной думы, ко мне была применена физическая сила, несколько сотрудников полиции очень жестко меня "приняли". Было заявление, что якобы два месяца назад я какое-то правонарушение совершил в выборный период, и связи с этим меня будут принудительно доставлять в полицию и суд. Я потребовал составить протокол задержания, он был составлен. Сейчас меня доставляют в Заводской районный суд (Саратова)… Никакой конкретики и ясности, какая ответственность, ничего мне неизвестно, никаких четких пояснений не было", - сказал собеседник агентства. В региональном главке МВД пока не комментируют эту информацию.Ранее в интернете распространилось видео, на котором Бондаренко, который баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в Саратовской области, в период голосования в сентябре на повышенных тонах общается с главой участкового избиркома, требуя предоставить ему некую документацию. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова тогда возмутилась поведением Бондаренко на избирательном участке в Саратове, отметив, что после инцидента "председатель комиссии слегла".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходило в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210917/bondarenko-1750612920.html

https://ria.ru/20210208/deputat-1596571811.html

саратов

саратовская область

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происшествия, кпрф, саратов, саратовская область, николай бондаренко