https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758209193.html

В Литве призвали ЕС ускорить введение санкций из-за ситуации с мигрантами

В Литве призвали ЕС ускорить введение санкций из-за ситуации с мигрантами - РИА Новости, 09.11.2021

В Литве призвали ЕС ускорить введение санкций из-за ситуации с мигрантами

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о ситуации на границе ЕС и Белоруссии призвала ЕС ускорить... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:57

2021-11-09T12:57

2021-11-09T12:57

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госпогранкомитет белоруссии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о ситуации на границе ЕС и Белоруссии призвала ЕС ускорить введение санкций в отношении "участников схемы незаконного ввоза мигрантов, созданной режимом Лукашенко", сообщается на сайте правительства Литвы.Отмечается, что Шимоните провела телефонный разговор с фон дер Ляйен о ситуации на границе между Европейским Союзом и Белоруссией. В ходе беседы Шимоните подчеркнула, что "режим Лукашенко и силовые структуры целенаправленно "очистили" Минск от потенциальных нелегальных мигрантов, прибывших в столицу Белоруссии, и направили их в Польшу"."То, что делают белорусские силовые структуры, является преступлением против человечности. Европейский союз должен потребовать, чтобы Белоруссия сотрудничала с ООН и международными организациями и разрешила правительствам стран происхождения мигрантов возвращать своих граждан в свои страны. Прежде всего, в Ирак. Эти люди не только стали орудием, но и стали заложниками", - приводит сайт правительства слова Шимоните.По словам премьер-министра, Европейская комиссия и ООН должны помочь Ираку в проведении гуманитарной операции посредством репатриационных рейсов из Белоруссии. "Шимоните также подчеркнула, что ЕС должен ускорить введение санкций в отношении участников схемы незаконного ввоза мигрантов, созданной режимом Лукашенко, – физических лиц, туристических компаний, авиакомпаний, властей аэропортов Беларуси и компании по наземному обслуживанию", - отмечается на сайте правительства.Госпогранкомитет Белоруссии 8 ноября сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Азии и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/provokatsiya-1758185415.html

https://ria.ru/20211025/polsha-1756101457.html

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Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе. 2021-11-09T12:57 true PT0M40S

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в мире, оон, азия, белоруссия, минск, еврокомиссия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ингрида шимоните, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии