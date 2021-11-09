Порошенко предложил ввести "адские санкции" против Лукашенко
Порошенко предложил ввести "адские санкции" против Лукашенко из-за ситуации с мигрантами
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести "адские санкции" против президента Белоруссии Александра Лукашенко за миграционное нашествие на границах Польши и Литвы.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Выражаем искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, которые противостоят циничному инспирированному Лукашенко и (президентом РФ Владимиром) Путиным миграционному нашествию… Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против Лукашенко", - написал Порошенко в Telegram во вторник.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
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