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Порошенко предложил ввести "адские санкции" против Лукашенко
Порошенко предложил ввести "адские санкции" против Лукашенко - РИА Новости, 09.11.2021
Порошенко предложил ввести "адские санкции" против Лукашенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести "адские санкции" против президента Белоруссии Александра Лукашенко за миграционное нашествие на границах... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:32
2021-11-09T10:32
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
петр порошенко
госпогранкомитет белоруссии
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести "адские санкции" против президента Белоруссии Александра Лукашенко за миграционное нашествие на границах Польши и Литвы.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."Выражаем искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, которые противостоят циничному инспирированному Лукашенко и (президентом РФ Владимиром) Путиным миграционному нашествию… Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против Лукашенко", - написал Порошенко в Telegram во вторник.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758034668.html
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Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе
Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, петр порошенко, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:32 09.11.2021
 
Порошенко предложил ввести "адские санкции" против Лукашенко

Порошенко предложил ввести "адские санкции" против Лукашенко из-за ситуации с мигрантами

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести "адские санкции" против президента Белоруссии Александра Лукашенко за миграционное нашествие на границах Польши и Литвы.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
"Выражаем искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, которые противостоят циничному инспирированному Лукашенко и (президентом РФ Владимиром) Путиным миграционному нашествию… Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против Лукашенко", - написал Порошенко в Telegram во вторник.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Нелегальные мигранты в лагере на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 12:22
В Кремле оценили ситуацию с мигрантами в Белоруссии
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоПетр ПорошенкоГоспогранкомитет БелоруссииРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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