https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758172867.html

Порошенко предложил ввести "адские санкции" против Лукашенко

Порошенко предложил ввести "адские санкции" против Лукашенко - РИА Новости, 09.11.2021

Порошенко предложил ввести "адские санкции" против Лукашенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести "адские санкции" против президента Белоруссии Александра Лукашенко за миграционное нашествие на границах... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:32

2021-11-09T10:32

2021-11-09T10:32

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

петр порошенко

госпогранкомитет белоруссии

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести "адские санкции" против президента Белоруссии Александра Лукашенко за миграционное нашествие на границах Польши и Литвы.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."Выражаем искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, которые противостоят циничному инспирированному Лукашенко и (президентом РФ Владимиром) Путиным миграционному нашествию… Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против Лукашенко", - написал Порошенко в Telegram во вторник.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758034668.html

белоруссия

минск

россия

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Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе. 2021-11-09T10:32 true PT0M40S

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, петр порошенко, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии