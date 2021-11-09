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В Польше призвали ввести санкции против причастных к ситуации с мигрантами
В Польше призвали ввести санкции против причастных к ситуации с мигрантами - РИА Новости, 09.11.2021
В Польше призвали ввести санкции против причастных к ситуации с мигрантами
МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T09:30
2021-11-09T09:30
2021-11-09T09:37
в мире
белоруссия
польша
мид польши
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
африка
госпогранкомитет белоруссии
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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией."Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке", - сообщило ведомство в соцсети Twitter.Ранее в понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей.
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Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши
Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки.
2021-11-09T09:30
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09:30 09.11.2021 (обновлено: 09:37 09.11.2021)
В Польше призвали ввести санкции против причастных к ситуации с мигрантами
МИД Польши призвал ввести санкции против всех причастных к ситуации с мигрантами