https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758164583.html

В Польше призвали ввести санкции против причастных к ситуации с мигрантами

В Польше призвали ввести санкции против причастных к ситуации с мигрантами - РИА Новости, 09.11.2021

В Польше призвали ввести санкции против причастных к ситуации с мигрантами

МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:30

2021-11-09T09:30

2021-11-09T09:37

в мире

белоруссия

польша

мид польши

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

африка

госпогранкомитет белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758131527_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_63dcc16424ba631465910ad15dad27b1.jpg

ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией."Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке", - сообщило ведомство в соцсети Twitter.Ранее в понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей.

белоруссия

польша

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки. 2021-11-09T09:30 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, мид польши, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео, африка, госпогранкомитет белоруссии