https://ria.ru/20211109/rpts-1758322663.html

В РПЦ сочли господдержку фильма об ЛГБТ на Украине провокацией верующих

В РПЦ сочли господдержку фильма об ЛГБТ на Украине провокацией верующих - РИА Новости, 09.11.2021

В РПЦ сочли господдержку фильма об ЛГБТ на Украине провокацией верующих

Господдержка фильма об ЛГБТ на Украине может быть заведомой провокацией в отношении христиан в рамках выполнения внешнеполитических обязательств, заявил... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T23:56

2021-11-09T23:56

2021-11-09T23:57

религия

украина

лгбт-сообщество

владимир легойда

кино

государственное агентство украины по вопросам кино

московский патриархат

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Господдержка фильма об ЛГБТ на Украине может быть заведомой провокацией в отношении христиан в рамках выполнения внешнеполитических обязательств, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее о поддержке съемок фильма "Мой юный принц" сообщил сайт Государственного агентства Украины по вопросам кино.

https://ria.ru/20211109/simvoly-1758212881.html

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украина, лгбт-сообщество, владимир легойда, кино, государственное агентство украины по вопросам кино, московский патриархат