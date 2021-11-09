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Религия
https://ria.ru/20211109/rpts-1758322663.html
В РПЦ сочли господдержку фильма об ЛГБТ на Украине провокацией верующих
В РПЦ сочли господдержку фильма об ЛГБТ на Украине провокацией верующих - РИА Новости, 09.11.2021
В РПЦ сочли господдержку фильма об ЛГБТ на Украине провокацией верующих
Господдержка фильма об ЛГБТ на Украине может быть заведомой провокацией в отношении христиан в рамках выполнения внешнеполитических обязательств, заявил... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T23:56
2021-11-09T23:57
религия
украина
лгбт-сообщество
владимир легойда
кино
государственное агентство украины по вопросам кино
московский патриархат
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Господдержка фильма об ЛГБТ на Украине может быть заведомой провокацией в отношении христиан в рамках выполнения внешнеполитических обязательств, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее о поддержке съемок фильма "Мой юный принц" сообщил сайт Государственного агентства Украины по вопросам кино.
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украина, лгбт-сообщество, владимир легойда, кино, государственное агентство украины по вопросам кино, московский патриархат
23:56 09.11.2021 (обновлено: 23:57 09.11.2021)
 
В РПЦ сочли господдержку фильма об ЛГБТ на Украине провокацией верующих

В РПЦ сочли господдержку фильма об ЛГБТ на Украине провокацией верующих

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Господдержка фильма об ЛГБТ на Украине может быть заведомой провокацией в отношении христиан в рамках выполнения внешнеполитических обязательств, заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"На этой неделе в сети активно обсуждается скорая премьера первого украинского фильма об однополой любви "Мой юный принц". Съемки фильма проходят за государственный счет, который составил 20 миллионов гривен... Не оставляет ощущение, что господдержка фильма, заведомо провокационного для большей части христиан Украины, часть каких-то внешних обязательств. Ведь зачем действующей власти платить за творчество, плоды которого лишь увеличат к ней недоверие?" - написал Легойда в своем Telegram-канале.

Ранее о поддержке съемок фильма "Мой юный принц" сообщил сайт Государственного агентства Украины по вопросам кино.
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РелигияУкраинаЛГБТ-сообществоВладимир ЛегойдаКиноГосударственное агентство Украины по вопросам киноМосковский Патриархат
 
 
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