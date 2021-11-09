https://ria.ru/20211109/rosgvardiya-1758189485.html

Росгвардия поможет семье погибшего в Петербурге сотрудника

Росгвардия поможет семье погибшего в Петербурге сотрудника - РИА Новости, 09.11.2021

Росгвардия поможет семье погибшего в Петербурге сотрудника

Семье погибшего при задержании преступников сотрудника Росгвардии будет оказана вся необходимая помощь, решается вопрос о его награждении за мужество, сообщает... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:39

2021-11-09T11:39

2021-11-09T11:53

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Семье погибшего при задержании преступников сотрудника Росгвардии будет оказана вся необходимая помощь, решается вопрос о его награждении за мужество, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.Инцидент произошел около восьми утра на Пулковском шоссе во время проведения полицейской операции по задержанию причастных к мошенничествам. Водитель автомобиля "Фиат Дукато" при попытке его задержания наехал на сотрудника Росгвардии и скрылся, сотрудник скончался на месте. Подозреваемый задержан.По данным пресс-службы, погибший – 48-летний старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Гранит" подполковник полиции Евгений Захаров. Он служил в правоохранительных органах с 2003 года, в СОБР "Гранит" - с 2016 года. Является ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции. Захаров награжден государственными наградами - медалью Суворова, медалью "За отличие в охране общественного порядка".

https://ria.ru/20211109/peterburg-1758166837.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)