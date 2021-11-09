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Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 09.11.2021
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ по состоянию на 1 ноября составили рекордные 624,237 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:18
2021-11-09T16:18
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Международные резервы РФ по состоянию на 1 ноября составили рекордные 624,237 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 29 октября - тогда международные резервы РФ составили 623,2 миллиарда долларов.При этом за октябрь резервы выросли на 10,115 миллиарда долларов, или на 1,6%.Стоимость монетарного золота в резервах в октябре выросла на 4,201 миллиарда долларов, или на 3,3%, и на 1 ноября составила 132,859 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах в октябре выросла до 21,3% с 21% в сентябре.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
16:18 09.11.2021
 
Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России достигли 624,2 миллиарда долларов, обновив максимум

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Международные резервы РФ по состоянию на 1 ноября составили рекордные 624,237 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 29 октября - тогда международные резервы РФ составили 623,2 миллиарда долларов.
При этом за октябрь резервы выросли на 10,115 миллиарда долларов, или на 1,6%.
Стоимость монетарного золота в резервах в октябре выросла на 4,201 миллиарда долларов, или на 3,3%, и на 1 ноября составила 132,859 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах в октябре выросла до 21,3% с 21% в сентябре.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов Красцветмет - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 00:44
Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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