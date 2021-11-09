https://ria.ru/20211109/rezervy-1758256560.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - РИА Новости, 09.11.2021

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ по состоянию на 1 ноября составили рекордные 624,237 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:18

2021-11-09T16:18

2021-11-09T16:18

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Международные резервы РФ по состоянию на 1 ноября составили рекордные 624,237 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 29 октября - тогда международные резервы РФ составили 623,2 миллиарда долларов.При этом за октябрь резервы выросли на 10,115 миллиарда долларов, или на 1,6%.Стоимость монетарного золота в резервах в октябре выросла на 4,201 миллиарда долларов, или на 3,3%, и на 1 ноября составила 132,859 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах в октябре выросла до 21,3% с 21% в сентябре.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20211014/rezervy-1754477217.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия