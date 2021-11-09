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Бирюков: завершен ремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы
Бирюков: завершен ремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы - РИА Новости, 09.11.2021
Бирюков: завершен ремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе столицы, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:54
2021-11-09T10:54
2021-11-09T10:54
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Этот путепровод был построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что проведен большой комплекс работ по обновлению путепровода."Отремонтировали железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменили деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, установили новые мачты освещения. Работы проводились поэтапно, с сохранением движения на двух полосах в каждом направлении. Для пешеходов были организованы два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах путепровода", - рассказал Бирюков.Он отметил, что содержанию мостовых сооружений в столице уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Этот путепровод был построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что проведен большой комплекс работ по обновлению путепровода.
"Отремонтировали железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменили деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, установили новые мачты освещения. Работы проводились поэтапно, с сохранением движения на двух полосах в каждом направлении. Для пешеходов были организованы два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах путепровода", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что содержанию мостовых сооружений в столице уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется.
"За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов", – заключил заместитель мэра.