https://ria.ru/20211109/remont-1758176636.html

Бирюков: завершен ремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы

Бирюков: завершен ремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы - РИА Новости, 09.11.2021

Бирюков: завершен ремонт Севастопольского путепровода на юго-западе Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе столицы, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:54

2021-11-09T10:54

2021-11-09T10:54

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по капитальному ремонту Севастопольского путепровода на юго-западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Этот путепровод был построен в 1986 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Со временем произошли разрушения бетона пролетных строений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что проведен большой комплекс работ по обновлению путепровода."Отремонтировали железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменили деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, установили новые мачты освещения. Работы проводились поэтапно, с сохранением движения на двух полосах в каждом направлении. Для пешеходов были организованы два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах путепровода", - рассказал Бирюков.Он отметил, что содержанию мостовых сооружений в столице уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется.

https://ria.ru/20211108/moskva-1758049808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы