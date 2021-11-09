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В Минобрнауки ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов в вузах

В Минобрнауки ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов в вузах - РИА Новости, 09.11.2021

В Минобрнауки ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов в вузах

Минобрнауки, комментируя инициативу о QR-кодах в вузах Москвы и Московской области, заявило, университеты автономны в принятии мер по предотвращению... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:13

2021-11-09T16:13

2021-11-09T17:40

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минобрнауки, комментируя инициативу о QR-кодах в вузах Москвы и Московской области, заявило, университеты автономны в принятии мер по предотвращению распространения COVID-19."Согласно документу, с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий. При этом в рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений", - сообщила пресс-служба Министерства.Ранее Совет ректоров Москвы и Подмосковья сообщил РИА Новости, что практика применения QR-кодов в вузах обсуждается.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, навигатор абитуриента