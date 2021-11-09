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В Минобрнауки ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов в вузах
В Минобрнауки ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов в вузах - РИА Новости, 09.11.2021
В Минобрнауки ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов в вузах
Минобрнауки, комментируя инициативу о QR-кодах в вузах Москвы и Московской области, заявило, университеты автономны в принятии мер по предотвращению... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:13
2021-11-09T16:13
2021-11-09T17:40
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минобрнауки, комментируя инициативу о QR-кодах в вузах Москвы и Московской области, заявило, университеты автономны в принятии мер по предотвращению распространения COVID-19."Согласно документу, с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий. При этом в рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений", - сообщила пресс-служба Министерства.Ранее Совет ректоров Москвы и Подмосковья сообщил РИА Новости, что практика применения QR-кодов в вузах обсуждается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, навигатор абитуриента
16:13 09.11.2021 (обновлено: 17:40 09.11.2021)
В Минобрнауки ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов в вузах
Российские вузы могут сами вводить QR-коды для вакцинированных