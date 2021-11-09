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В Свердловской области ужесточат ограничения из-за COVID-19

В Свердловской области ужесточат ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

В Свердловской области ужесточат ограничения из-за COVID-19

Список учреждений, куда разрешен вход только по QR-коду, может быть расширен в Свердловской области, сообщил журналистам во вторник вице-губернатор региона... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:35

2021-11-09T15:35

2021-11-09T16:09

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Список учреждений, куда разрешен вход только по QR-коду, может быть расширен в Свердловской области, сообщил журналистам во вторник вице-губернатор региона Павел Креков."Да, возможно. Мы планируем работу, в том числе, экспертную, до 1 декабря, и мы разные варианты рассматриваем. У нас основная задача – максимальная степень санитарной безопасности и стимулирование процесса вакцинации. Поэтому здесь возможны какие-то дополнительные решения и, вполне вероятно, что они появятся", - сказал Креков в ответ на вопрос о том, будет ли расширен или, наоборот, сокращен список организаций, куда возможен вход только по QR-коду.Креков заявил, что власти пока не планируют вводить QR-коды в общественном транспорте."Я могу говорить о той ситуации, которая существует на сегодняшний день, потому что она меняется и по эпидпоказаниям, и по темпам вакцинации. На сегодняшний день мы такого решения не планируем", - сказал Креков в ответ на вопрос о том, будут ли в Свердловской области введены QR-коды в общественном транспорте.Система QR-кодов в Свердловской области может быть отменена при кратном снижении заболеваемости COVID-19, сообщил вице-губернатор региона.Случаи продажи QR-кодов зафиксированы в Свердловской области, они пресекаются, сообщил Креков."Правоохранительные органы достаточно серьезно работают в этом направлении, в том числе в интернет-пространстве. У нас пресекались такие случаи. Сейчас идет достаточно серьезная, в том числе профилактическая работа для того, чтобы не допустить случаев продажи. Кстати, введение сертификата нового образца – это тоже одно из направлений, связанных с затруднением подделки такого рода документа", - сказал Креков.С 30 октября в регионе заработали QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев. Креков также рекомендовал ввести QR-коды для посещения храмов, но окончательное решение должны принять руководители конфессий.

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