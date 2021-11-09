https://ria.ru/20211109/qr-kod-1758206719.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов на транспорте
В Кремле ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов на транспорте - РИА Новости, 09.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов на транспорте
В администрации президента не обсуждают возможность введения QR-кодов на транспорте, в том числе воздушном и железнодорожном, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:48
2021-11-09T12:48
2021-11-09T18:48
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e613d76371c045a9e456a4e8c721978e.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В администрации президента не обсуждают возможность введения QR-кодов на транспорте, в том числе воздушном и железнодорожном, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, все меры по борьбе с пандемией COVID-19 принимает оперативный штаб."Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе все-таки правительственного штаба, правительственной комиссии и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами", — сказал пресс-секретарь.Ранее сообщалось, что власти многих регионов вводят систему QR-кодов для допуска в кафе, рестораны, торговые центры, гостиницы, кинотеатры. Например, на Камчатке с 23 ноября она распространится и на внутрирегиональные авиа- и автобусные перевозки, а в Татарстане QR-код нужен для проезда в общественном транспорте.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755860299_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d24aefd2a980f511a73b8a8955354927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, новости - туризм
12:48 09.11.2021 (обновлено: 18:48 09.11.2021)
В Кремле ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов на транспорте
Песков: в Кремле не обсуждают возможность введения QR-кодов в поездах и самолетах