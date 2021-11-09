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В Кремле ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов на транспорте

В Кремле ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов на транспорте - РИА Новости, 09.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о возможном введении QR-кодов на транспорте

В администрации президента не обсуждают возможность введения QR-кодов на транспорте, в том числе воздушном и железнодорожном, заявил журналистам пресс-секретарь РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:48

2021-11-09T12:48

2021-11-09T18:48

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В администрации президента не обсуждают возможность введения QR-кодов на транспорте, в том числе воздушном и железнодорожном, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, все меры по борьбе с пандемией COVID-19 принимает оперативный штаб."Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе все-таки правительственного штаба, правительственной комиссии и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами", — сказал пресс-секретарь.Ранее сообщалось, что власти многих регионов вводят систему QR-кодов для допуска в кафе, рестораны, торговые центры, гостиницы, кинотеатры. Например, на Камчатке с 23 ноября она распространится и на внутрирегиональные авиа- и автобусные перевозки, а в Татарстане QR-код нужен для проезда в общественном транспорте.

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2021

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