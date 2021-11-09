https://ria.ru/20211109/putin-1758207360.html
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 09.11.2021
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин во вторник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:50
2021-11-09T12:50
2021-11-09T12:50
политика
владимир путин
дмитрий песков
совет безопасности рф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня где-то после трех мы будем ждать оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Посмотрим, какая будет приоритетная тема для президента и проинформируем вас", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20211108/putin-1758125689.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза