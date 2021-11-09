https://ria.ru/20211109/putin-1758207360.html

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 09.11.2021

Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин во вторник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:50

2021-11-09T12:50

2021-11-09T12:50

политика

владимир путин

дмитрий песков

совет безопасности рф

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня где-то после трех мы будем ждать оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Посмотрим, какая будет приоритетная тема для президента и проинформируем вас", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211108/putin-1758125689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф