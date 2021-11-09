https://ria.ru/20211109/ptsr-test-1758295840.html

В Пермском крае возбудили несколько дел о подделке ПЦР-тестов

В Пермском крае возбудили несколько дел о подделке ПЦР-тестов - РИА Новости, 09.11.2021

В Пермском крае возбудили несколько дел о подделке ПЦР-тестов

Пять уголовных дел о махинациях с документами о COVID-19 возбуждено в Пермском крае, три из них - об изготовлении поддельных справок о ПЦР-тестировании, сообщил РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:47

2021-11-09T18:47

2021-11-09T18:48

распространение коронавируса

происшествия

пермский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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пцр-тест

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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пять уголовных дел о махинациях с документами о COVID-19 возбуждено в Пермском крае, три из них - об изготовлении поддельных справок о ПЦР-тестировании, сообщил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов."Возбуждено было пять уголовных дел... Три уголовных дела - по факту изготовления поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирования. Они расследуются. Еще одно дело возбуждено по факту коммерческого подкупа сотрудников медицинской организации за изготовление (фиктивных) ПЦР-тестов. Оно прекращено в связи с деятельным раскаянием подозреваемого", - рассказал на пресс-конференции во вторник Щеглов.Он добавил, что еще одно дело касается факта использования поддельного сертификата о вакцинации.

https://ria.ru/20211108/ptsr-1758081514.html

пермский край

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происшествия, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр-тест