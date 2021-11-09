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Распространение коронавируса
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В Пермском крае возбудили несколько дел о подделке ПЦР-тестов
В Пермском крае возбудили несколько дел о подделке ПЦР-тестов - РИА Новости, 09.11.2021
В Пермском крае возбудили несколько дел о подделке ПЦР-тестов
Пять уголовных дел о махинациях с документами о COVID-19 возбуждено в Пермском крае, три из них - об изготовлении поддельных справок о ПЦР-тестировании, сообщил РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:47
2021-11-09T18:48
распространение коронавируса
происшествия
пермский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
пцр-тест
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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пять уголовных дел о махинациях с документами о COVID-19 возбуждено в Пермском крае, три из них - об изготовлении поддельных справок о ПЦР-тестировании, сообщил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов."Возбуждено было пять уголовных дел... Три уголовных дела - по факту изготовления поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирования. Они расследуются. Еще одно дело возбуждено по факту коммерческого подкупа сотрудников медицинской организации за изготовление (фиктивных) ПЦР-тестов. Оно прекращено в связи с деятельным раскаянием подозреваемого", - рассказал на пресс-конференции во вторник Щеглов.Он добавил, что еще одно дело касается факта использования поддельного сертификата о вакцинации.
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происшествия, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр-тест
18:47 09.11.2021 (обновлено: 18:48 09.11.2021)
 
В Пермском крае возбудили несколько дел о подделке ПЦР-тестов

МВД возбудило пять уголовных дел о махинациях с документами о COVID-19 в Пермском крае

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Пять уголовных дел о махинациях с документами о COVID-19 возбуждено в Пермском крае, три из них - об изготовлении поддельных справок о ПЦР-тестировании, сообщил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов.
"Возбуждено было пять уголовных дел... Три уголовных дела - по факту изготовления поддельных справок о прохождении ПЦР-тестирования. Они расследуются. Еще одно дело возбуждено по факту коммерческого подкупа сотрудников медицинской организации за изготовление (фиктивных) ПЦР-тестов. Оно прекращено в связи с деятельным раскаянием подозреваемого", - рассказал на пресс-конференции во вторник Щеглов.
Он добавил, что еще одно дело касается факта использования поддельного сертификата о вакцинации.
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Распространение коронавирусаПроисшествияПермский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПЦР-тест
 
 
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