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Плохие новости для тех, кто получил поддельный сертификат о вакцинации
Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Плохие новости для тех, кто получил поддельный сертификат о вакцинации
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предлагает проверить граждан России на наличие иммунитета к COVID-19. В... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T02:20
2021-11-09T02:20
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общество
госдума рф
лдпр
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предлагает проверить граждан России на наличие иммунитета к COVID-19. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему это необходимо.По словам депутата, сейчас уровень коллективного иммунитета как россиян в целом, так и по отдельным регионам определить сложно.Понять, каков реальный коллективный иммунитет россиян, поможет тестирование на наличие антител, считает парламентарий. Он уточнил, что для этого не обязательно проверять всех, достаточно сделать корректную выборку."Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование", — сказал Леонов.Таким образом, продолжил депутат, можно будет не только оценить реальный популяционный иммунитет в различных регионах, но и понять, где и какие меры сработали.По его мнению, подобный системный анализ позволит на основе полученных данных сделать выводы и предложить соответствующее решение.
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общество, госдума рф, лдпр, россия, коронавирус covid-19
02:20 09.11.2021
 
Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19

Депутат Госдумы Леонов: нужно проверить граждан России на наличие иммунитета к COVID-19

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку после забора крови
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предлагает проверить граждан России на наличие иммунитета к COVID-19. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему это необходимо.
По словам депутата, сейчас уровень коллективного иммунитета как россиян в целом, так и по отдельным регионам определить сложно.
"Часть сертификатов о вакцинации у нас поддельные. Уже катастрофические цифры называются, когда говорят о тех, кто не привился, но получил сертификаты. Все эти люди попадают в общую статистику вакцинированных. С другой стороны, есть большое количество людей, которые переболели не в больницах и не сдавали тест на инфекцию", — пояснил Сергей Леонов.
Понять, каков реальный коллективный иммунитет россиян, поможет тестирование на наличие антител, считает парламентарий. Он уточнил, что для этого не обязательно проверять всех, достаточно сделать корректную выборку.
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"Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование", — сказал Леонов.
Таким образом, продолжил депутат, можно будет не только оценить реальный популяционный иммунитет в различных регионах, но и понять, где и какие меры сработали.
По его мнению, подобный системный анализ позволит на основе полученных данных сделать выводы и предложить соответствующее решение.
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