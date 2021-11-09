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Плохие новости для тех, кто получил поддельный сертификат о вакцинации

Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Плохие новости для тех, кто получил поддельный сертификат о вакцинации

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предлагает проверить граждан России на наличие иммунитета к COVID-19. В... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T02:20

2021-11-09T02:20

2021-11-09T02:20

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предлагает проверить граждан России на наличие иммунитета к COVID-19. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему это необходимо.По словам депутата, сейчас уровень коллективного иммунитета как россиян в целом, так и по отдельным регионам определить сложно.Понять, каков реальный коллективный иммунитет россиян, поможет тестирование на наличие антител, считает парламентарий. Он уточнил, что для этого не обязательно проверять всех, достаточно сделать корректную выборку."Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование", — сказал Леонов.Таким образом, продолжил депутат, можно будет не только оценить реальный популяционный иммунитет в различных регионах, но и понять, где и какие меры сработали.По его мнению, подобный системный анализ позволит на основе полученных данных сделать выводы и предложить соответствующее решение.

https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758106651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, лдпр, россия, коронавирус covid-19