https://ria.ru/20211109/prokuratura-1758282929.html
В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного
В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного - РИА Новости, 09.11.2021
В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного
Бывший начальник исправительной колонии №1 в Адыгее предстанет перед судом по обвинению в краже денег у заключенного, сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:49
2021-11-09T17:49
2021-11-09T17:49
происшествия
республика адыгея
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Бывший начальник исправительной колонии №1 в Адыгее предстанет перед судом по обвинению в краже денег у заключенного, сообщает республиканская прокуратура.По версии следствия, в июле начальник ИК во время досмотра общежития осуждённых обнаружил у одного из них сотовый телефон и изъял его: мобильные в таких учреждениях запрещены.Однако, не составляя акт об изъятии, начальник колонии просто "присвоил телефон и через мобильное приложение осуществил перевод свыше 11 тысяч рублей с электронного кошелька на номер своего счета".Дело рассмотрит Теучежский районный суд. Бывшему начальнику колонии вменяется две статьи УК РФ: о краже и превышении полномочий. Ему грозит реальный срок.
https://ria.ru/20211109/korruptsiya-1758253899.html
республика адыгея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика адыгея, россия
В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного
Экс-начальника исправительной колонии в Адыгее будут судить за кражу у заключенного