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В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного
В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного - РИА Новости, 09.11.2021
В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного
Бывший начальник исправительной колонии №1 в Адыгее предстанет перед судом по обвинению в краже денег у заключенного, сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:49
2021-11-09T17:49
происшествия
республика адыгея
россия
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КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Бывший начальник исправительной колонии №1 в Адыгее предстанет перед судом по обвинению в краже денег у заключенного, сообщает республиканская прокуратура.По версии следствия, в июле начальник ИК во время досмотра общежития осуждённых обнаружил у одного из них сотовый телефон и изъял его: мобильные в таких учреждениях запрещены.Однако, не составляя акт об изъятии, начальник колонии просто "присвоил телефон и через мобильное приложение осуществил перевод свыше 11 тысяч рублей с электронного кошелька на номер своего счета".Дело рассмотрит Теучежский районный суд. Бывшему начальнику колонии вменяется две статьи УК РФ: о краже и превышении полномочий. Ему грозит реальный срок.
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происшествия, республика адыгея, россия
17:49 09.11.2021
 
В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного

Экс-начальника исправительной колонии в Адыгее будут судить за кражу у заключенного

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Бывший начальник исправительной колонии №1 в Адыгее предстанет перед судом по обвинению в краже денег у заключенного, сообщает республиканская прокуратура.
По версии следствия, в июле начальник ИК во время досмотра общежития осуждённых обнаружил у одного из них сотовый телефон и изъял его: мобильные в таких учреждениях запрещены.
Однако, не составляя акт об изъятии, начальник колонии просто "присвоил телефон и через мобильное приложение осуществил перевод свыше 11 тысяч рублей с электронного кошелька на номер своего счета".
Дело рассмотрит Теучежский районный суд. Бывшему начальнику колонии вменяется две статьи УК РФ: о краже и превышении полномочий. Ему грозит реальный срок.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
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