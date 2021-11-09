https://ria.ru/20211109/prokuratura-1758282929.html

В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного

В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного - РИА Новости, 09.11.2021

В Адыгее экс-начальника колонии обвинили в краже у заключенного

Бывший начальник исправительной колонии №1 в Адыгее предстанет перед судом по обвинению в краже денег у заключенного, сообщает республиканская прокуратура. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:49

2021-11-09T17:49

2021-11-09T17:49

происшествия

республика адыгея

россия

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КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Бывший начальник исправительной колонии №1 в Адыгее предстанет перед судом по обвинению в краже денег у заключенного, сообщает республиканская прокуратура.По версии следствия, в июле начальник ИК во время досмотра общежития осуждённых обнаружил у одного из них сотовый телефон и изъял его: мобильные в таких учреждениях запрещены.Однако, не составляя акт об изъятии, начальник колонии просто "присвоил телефон и через мобильное приложение осуществил перевод свыше 11 тысяч рублей с электронного кошелька на номер своего счета".Дело рассмотрит Теучежский районный суд. Бывшему начальнику колонии вменяется две статьи УК РФ: о краже и превышении полномочий. Ему грозит реальный срок.

https://ria.ru/20211109/korruptsiya-1758253899.html

республика адыгея

россия

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происшествия, республика адыгея, россия