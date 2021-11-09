https://ria.ru/20211109/primore-1758160008.html

Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, севшего на мель в Приморье

Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, севшего на мель в Приморье - РИА Новости, 09.11.2021

Спасатели начали эвакуацию экипажа судна, севшего на мель в Приморье

Спасатели на Ми-8 вывозят с места ЧП в Приморье членов экипажа контейнеровоза Rise Shine, девять человек уже покинули судно, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T08:52

2021-11-09T08:52

2021-11-09T13:16

происшествия

приморский край

ми-8

китай

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Спасатели на Ми-8 вывозят с места ЧП в Приморье членов экипажа контейнеровоза Rise Shine, девять человек уже покинули судно, сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС."Вертолет прибыл, спасатели приступили к эвакуации", — сказал собеседник агентства.Накануне циклон принес в регион дожди и штормовой ветер. Rise Shine, который ходит под флагом Панамы, застрял в районе мыса Козино у берегов Находки с 14 гражданами Китая на борту.По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось; угрозы для людей нет. Спасательной операции мешает сильная волна — до четырех метров.

https://ria.ru/20211109/video-1758160104.html

приморский край

китай

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Борт МЧС вылетел к судну в Приморье Судно, севшее на мель в Приморье, получило пробоины, но не развалилось, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Видео спасателей. 2021-11-09T08:52 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, ми-8, китай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), россия