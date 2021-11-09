https://ria.ru/20211109/prestuplenie-1758242131.html

Подозреваемый в убийстве девушек в Гае признался еще в одном изнасиловании

Подозреваемый в убийстве девушек в Гае признался еще в одном изнасиловании - РИА Новости, 09.11.2021

Подозреваемый в убийстве девушек в Гае признался еще в одном изнасиловании

Александр Лазарев, арестованный за убийство трех студенток в городе Гай (Оренбургская область), признался еще в одном изнасиловании, сообщил руководитель отдела РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:13

2021-11-09T15:13

2021-11-09T16:07

происшествия

убийство трех девушек в оренбургской области

оренбургская область

гай

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 9 ноя — РИА Новости. Александр Лазарев, арестованный за убийство трех студенток в городе Гай (Оренбургская область), признался еще в одном изнасиловании, сообщил руководитель отдела криминалистики регионального управления Следственного комитета Дмитрий Анненков."Ранее судимый за тяжкое преступление Лазарев освободился из колонии в июле, а в августе совершил изнасилование. Он признался, что хотел убить ее, но обстоятельства сложились иначе", — сказал Анненков в интервью местному телевидению. По его словам, потерпевшая не заявляла о преступлении.Следователям предстоит дать этим сведениям надлежащую правовую оценку. Трех студенток медицинского колледжа нашли убитыми рано утром 30 сентября. Тела двух из них обнаружили после тушения пожара в квартире на улице Молодежной, третье лежало во дворе дома. Девушками было 17, 18 и 19 лет, они вместе учились и снимали квартиру. Три дня спустя задержали подозреваемого — ранее судимого 29-летнего уроженца Орска Александра Лазарева. Ему предъявили обвинения по пяти статьям, в том числе об убийстве и изнасиловании. На допросе Лазарев признал вину. Суд отправил его под стражу до 30 ноября.

https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753130616.html

https://ria.ru/20211004/pogonya-1752918006.html

оренбургская область

гай

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происшествия, убийство трех девушек в оренбургской области, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф)