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Подозреваемый в убийстве девушек в Гае признался еще в одном изнасиловании
Подозреваемый в убийстве девушек в Гае признался еще в одном изнасиловании - РИА Новости, 09.11.2021
Подозреваемый в убийстве девушек в Гае признался еще в одном изнасиловании
Александр Лазарев, арестованный за убийство трех студенток в городе Гай (Оренбургская область), признался еще в одном изнасиловании, сообщил руководитель отдела РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:13
2021-11-09T16:07
происшествия
убийство трех девушек в оренбургской области
оренбургская область
гай
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 9 ноя — РИА Новости. Александр Лазарев, арестованный за убийство трех студенток в городе Гай (Оренбургская область), признался еще в одном изнасиловании, сообщил руководитель отдела криминалистики регионального управления Следственного комитета Дмитрий Анненков."Ранее судимый за тяжкое преступление Лазарев освободился из колонии в июле, а в августе совершил изнасилование. Он признался, что хотел убить ее, но обстоятельства сложились иначе", — сказал Анненков в интервью местному телевидению. По его словам, потерпевшая не заявляла о преступлении.Следователям предстоит дать этим сведениям надлежащую правовую оценку. Трех студенток медицинского колледжа нашли убитыми рано утром 30 сентября. Тела двух из них обнаружили после тушения пожара в квартире на улице Молодежной, третье лежало во дворе дома. Девушками было 17, 18 и 19 лет, они вместе учились и снимали квартиру. Три дня спустя задержали подозреваемого — ранее судимого 29-летнего уроженца Орска Александра Лазарева. Ему предъявили обвинения по пяти статьям, в том числе об убийстве и изнасиловании. На допросе Лазарев признал вину. Суд отправил его под стражу до 30 ноября.
https://ria.ru/20211005/ubiystvo-1753130616.html
https://ria.ru/20211004/pogonya-1752918006.html
оренбургская область
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происшествия, убийство трех девушек в оренбургской области, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф)
15:13 09.11.2021 (обновлено: 16:07 09.11.2021)
 
Подозреваемый в убийстве девушек в Гае признался еще в одном изнасиловании

Мужчина, арестованный за убийство девушек в Гае, признался еще в одном изнасиловании

© Фото : СК РФПодозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области на допросе в Следственном комитете
Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области на допросе в Следственном комитете - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : СК РФ
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УФА, 9 ноя — РИА Новости. Александр Лазарев, арестованный за убийство трех студенток в городе Гай (Оренбургская область), признался еще в одном изнасиловании, сообщил руководитель отдела криминалистики регионального управления Следственного комитета Дмитрий Анненков.
"Ранее судимый за тяжкое преступление Лазарев освободился из колонии в июле, а в августе совершил изнасилование. Он признался, что хотел убить ее, но обстоятельства сложились иначе", — сказал Анненков в интервью местному телевидению. По его словам, потерпевшая не заявляла о преступлении.
Сотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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Следователям предстоит дать этим сведениям надлежащую правовую оценку.
Трех студенток медицинского колледжа нашли убитыми рано утром 30 сентября. Тела двух из них обнаружили после тушения пожара в квартире на улице Молодежной, третье лежало во дворе дома. Девушками было 17, 18 и 19 лет, они вместе учились и снимали квартиру.
Три дня спустя задержали подозреваемого — ранее судимого 29-летнего уроженца Орска Александра Лазарева. Ему предъявили обвинения по пяти статьям, в том числе об убийстве и изнасиловании. На допросе Лазарев признал вину. Суд отправил его под стражу до 30 ноября.
Видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае
4 октября, 01:27
Опубликовано видео погони за подозреваемым в убийстве трех студенток в Гае
 
ПроисшествияУбийство трех девушек в Оренбургской областиОренбургская областьГайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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