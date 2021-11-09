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Площадь пожара в строящемся здании в Петербурге увеличилась
Площадь пожара в строящемся здании в Петербурге увеличилась - РИА Новости, 09.11.2021
Площадь пожара в строящемся здании в Петербурге увеличилась
Площадь пожара в строящемся складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:36
2021-11-09T15:36
2021-11-09T15:40
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в строящемся складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о площади в 150 "квадратов"."В настоящее время площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Информация о пожаре в строящемся складском здании по адресу Ленсоветовская дорога, дом 353 поступила в 13.40. В ликвидации пожара участвуют 14 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС, добавили в региональном ведомстве.
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:36 09.11.2021 (обновлено: 15:40 09.11.2021)
Площадь пожара в строящемся здании в Петербурге увеличилась
Площадь пожара в строящемся здании в Петербурге выросла до двух тысяч квадратных метров