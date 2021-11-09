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Площадь пожара в строящемся здании в Петербурге увеличилась

Площадь пожара в строящемся здании в Петербурге увеличилась - РИА Новости, 09.11.2021

Площадь пожара в строящемся здании в Петербурге увеличилась

Площадь пожара в строящемся складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:36

2021-11-09T15:36

2021-11-09T15:40

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в строящемся складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о площади в 150 "квадратов"."В настоящее время площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Информация о пожаре в строящемся складском здании по адресу Ленсоветовская дорога, дом 353 поступила в 13.40. В ликвидации пожара участвуют 14 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС, добавили в региональном ведомстве.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)