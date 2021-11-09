https://ria.ru/20211109/potok-1758153951.html

В Германии высказались за срочный запуск "Северного потока — 2"

В Германии высказались за срочный запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.11.2021

В Германии высказались за срочный запуск "Северного потока — 2"

Немецкие потребители газа ощущают острую необходимость в запуске трубопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости член бундестага ФРГ прошлого созыва от... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T06:11

2021-11-09T06:11

2021-11-09T09:29

экономика

в мире

германия

еврокомиссия

pgnig

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Немецкие потребители газа ощущают острую необходимость в запуске трубопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клаус Эрнст, возглавлявший комитет по экономике и энергетике.Все остальное, по его словам, было бы дороже, "особенно американский газ, который добывают методом фрекинга"."Так что, на мой взгляд, для немецких потребителей и для обеспечения достаточным газом Европы сегодня существует острая необходимость запуска работы трубопровода", — сказал собеседник агентства.По мнению Эрнста, сертификация может завершиться в начале 2022 года. Он отметил, что Киев и Варшава, выступающие против проекта, не должны принимать участие в этом процессе. "Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам?" — добавил он. Экс-парламентарий уверен, что у Москвы должно быть право не поставлять сырье неплательщикам."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Ранее в Министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза.

https://ria.ru/20211109/potok-1758148625.html

https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html

германия

балтийское море

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экономика, в мире, германия, еврокомиссия, pgnig, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, клаус эрнст, россия