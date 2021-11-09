06:11 09.11.2021 (обновлено: 09:29 09.11.2021)
В Германии высказались за срочный запуск "Северного потока — 2"
Депутат бундестага Эрнст: Украина не должна участвовать в сертификации газопровода
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Немецкие потребители газа ощущают острую необходимость в запуске трубопровода "Северный поток — 2", заявил РИА Новости член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии "Левые" Клаус Эрнст, возглавлявший комитет по экономике и энергетике.
"То, что "Северный поток — 2" сейчас фактически завершен и осталось только получить одобрение Федерального сетевого агентства, — это огромный прогресс. Очевидно, что теперь газ, который необходим Германии, смогут поставлять в ФРГ по разумным ценам", — отметил Эрнст.
Все остальное, по его словам, было бы дороже, "особенно американский газ, который добывают методом фрекинга".
"Так что, на мой взгляд, для немецких потребителей и для обеспечения достаточным газом Европы сегодня существует острая необходимость запуска работы трубопровода", — сказал собеседник агентства.
По мнению Эрнста, сертификация может завершиться в начале 2022 года. Он отметил, что Киев и Варшава, выступающие против проекта, не должны принимать участие в этом процессе. "Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам?" — добавил он. Экс-парламентарий уверен, что у Москвы должно быть право не поставлять сырье неплательщикам.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Ранее в Министерстве экономики Германии сообщили РИА Новости, что завершили анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представили его в Федеральное сетевое агентство. В анализе сказано, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Европейского союза.
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