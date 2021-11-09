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Немцы пообещали завершить эпопею с "Северным потоком — 2" в ближайшее время
В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.11.2021
Немцы пообещали завершить эпопею с "Северным потоком — 2" в ближайшее время
Сертификация газопровода "Северный поток — 2" немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года, рассказал в интервью РБК депутат... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T01:54
2021-11-09T01:54
в мире
варшава
германия
рбк (медиагруппа)
еврокомиссия
балтийское море
северный поток — 2
маркус зедер
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сертификация газопровода "Северный поток — 2" немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года, рассказал в интервью РБК депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.Немецкий парламентарий согласился с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который ранее заявил о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию."Он прав. Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу", — отметил Эрнст.Немецкий парламентарий назвал "полной ерундой" договоренность с Вашингтоном, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева.Эрнст заключил, что Киев и Варшава не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html
https://ria.ru/20211108/gazoprovod-1758034906.html
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в мире, варшава, германия, рбк (медиагруппа), еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, маркус зедер, nord stream 2 ag, клаус эрнст, россия
01:54 09.11.2021
 
В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"

Депутат Эрнст: сертификация "Северного потока — 2" может завершиться в январе 2022 года

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сертификация газопровода "Северный поток — 2" немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года, рассказал в интервью РБК депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации "Северного потока — 2" в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее", — цитирует его издание.
Немецкий парламентарий согласился с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который ранее заявил о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию.
"Он прав. Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу", — отметил Эрнст.
Немецкий парламентарий назвал "полной ерундой" договоренность с Вашингтоном, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева.
"Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? <…> В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право реализовывать", — пояснил политик.
Эрнст заключил, что Киев и Варшава не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
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В миреВаршаваГерманияРБК (медиагруппа)ЕврокомиссияБалтийское мореСеверный поток — 2Маркус ЗедерNord Stream 2 AGКлаус ЭрнстРоссия
 
 
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