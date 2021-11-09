https://ria.ru/20211109/potok-1758148625.html

Немцы пообещали завершить эпопею с "Северным потоком — 2" в ближайшее время

В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.11.2021

Немцы пообещали завершить эпопею с "Северным потоком — 2" в ближайшее время

Сертификация газопровода "Северный поток — 2" немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года, рассказал в интервью РБК депутат... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T01:54

2021-11-09T01:54

2021-11-09T01:54

в мире

варшава

германия

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еврокомиссия

балтийское море

северный поток — 2

маркус зедер

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сертификация газопровода "Северный поток — 2" немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года, рассказал в интервью РБК депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.Немецкий парламентарий согласился с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который ранее заявил о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию."Он прав. Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу", — отметил Эрнст.Немецкий парламентарий назвал "полной ерундой" договоренность с Вашингтоном, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева.Эрнст заключил, что Киев и Варшава не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.

https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html

https://ria.ru/20211108/gazoprovod-1758034906.html

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балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, германия, рбк (медиагруппа), еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, маркус зедер, nord stream 2 ag, клаус эрнст, россия