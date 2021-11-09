В Германии назвали сроки сертификации "Северного потока — 2"
Депутат Эрнст: сертификация "Северного потока — 2" может завершиться в январе 2022 года
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Сертификация газопровода "Северный поток — 2" немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года, рассказал в интервью РБК депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации "Северного потока — 2" в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее", — цитирует его издание.
Немецкий парламентарий согласился с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который ранее заявил о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию.
"Он прав. Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу", — отметил Эрнст.
Немецкий парламентарий назвал "полной ерундой" договоренность с Вашингтоном, согласно которой Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки голубого топлива против Киева.
"Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? <…> В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право реализовывать", — пояснил политик.
Эрнст заключил, что Киев и Варшава не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода.
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"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось в начале сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.