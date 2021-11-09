12:49 09.11.2021 (обновлено: 14:59 09.11.2021)
В Кремле назвали причину перебоев с доставкой продуктов на Дальнем Востоке
Песков о перебоях с доставкой продуктов на Дальнем Востоке: правительство принимает меры
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыгрузка контейнеров с судна в контейнерном терминале Владивостокского морского порта
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Кремле знают о перебоях с доставкой продуктов на Дальний Восток из-за перегруженности портов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Есть определенные логистические проблемы, вызваны они развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом. Это постковидные проявления в мировой экономике", — добавил представитель Кремля.
Как пояснил Песков, порты перегружены из-за того, что грузопоток, в первую очередь из-за рубежа, кратно вырос, "инфраструктура еле-еле справляется".
Он подчеркнул, что вопрос находится на контроле у президента, принимаются меры по линии правительства.
Как отмечал в конце октября начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, объем контейнерных перевозок через порт Владивостока с начала года вырос на 39%, через порт Восточный — на 75%. Грузы начинают скапливаться, добавил он.
Ситуация повлияла на доставку продуктов, в частности, на Чукотку. В октябре глава региона Роман Копин сообщал, что на тот момент в ходе северного завоза удалось доставить меньше половины от запланированного объема продовольствия, а отправки ожидали более 200 контейнеров. По данным властей, на сроки повлиял глобальный кризис логистики — операторы перенаправляют грузы из Китая и с Суэцкого канала на Транссиб.
Кроме того, в портах Приморья застряли более тысячи контейнеров с грузами, в том числе социально-значимыми, для Сахалина и Курил.
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики создало штаб по обеспечению транспортировки, а Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.