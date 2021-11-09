https://ria.ru/20211109/porty-1758207201.html

В Кремле назвали причину перебоев с доставкой продуктов на Дальнем Востоке

В Кремле назвали причину перебоев с доставкой продуктов на Дальнем Востоке - РИА Новости, 09.11.2021

В Кремле назвали причину перебоев с доставкой продуктов на Дальнем Востоке

В Кремле знают о перебоях с доставкой продуктов на Дальний Восток из-за перегруженности портов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:49

2021-11-09T12:49

2021-11-09T14:59

дальний восток

экономика

продукты

владимир путин

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590330894_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_dff9279a5a1f1ce15a9b7c89fded1732.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Кремле знают о перебоях с доставкой продуктов на Дальний Восток из-за перегруженности портов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как пояснил Песков, порты перегружены из-за того, что грузопоток, в первую очередь из-за рубежа, кратно вырос, "инфраструктура еле-еле справляется".Он подчеркнул, что вопрос находится на контроле у президента, принимаются меры по линии правительства.Как отмечал в конце октября начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, объем контейнерных перевозок через порт Владивостока с начала года вырос на 39%, через порт Восточный — на 75%. Грузы начинают скапливаться, добавил он.Ситуация повлияла на доставку продуктов, в частности, на Чукотку. В октябре глава региона Роман Копин сообщал, что на тот момент в ходе северного завоза удалось доставить меньше половины от запланированного объема продовольствия, а отправки ожидали более 200 контейнеров. По данным властей, на сроки повлиял глобальный кризис логистики — операторы перенаправляют грузы из Китая и с Суэцкого канала на Транссиб.Кроме того, в портах Приморья застряли более тысячи контейнеров с грузами, в том числе социально-значимыми, для Сахалина и Курил.Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики создало штаб по обеспечению транспортировки, а Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20211105/prokuratura-1757777052.html

https://ria.ru/20211109/video-1758160104.html

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, экономика, продукты, владимир путин, дмитрий песков, россия