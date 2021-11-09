https://ria.ru/20211109/polsha-1758289448.html

Сейм Польши начал внеочередное заседание из-за ситуации на границе

Сейм Польши начал внеочередное заседание из-за ситуации на границе - РИА Новости, 09.11.2021

Сейм Польши начал внеочередное заседание из-за ситуации на границе

Внеочередное заседание нижней палаты парламента Польши (сейма) по ситуации на польско-белорусской границе началось во вторник в Варшаве. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:19

2021-11-09T18:19

2021-11-09T18:41

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

сейм польши

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ВАРШАВА, 9 ноя - РИА Новости. Внеочередное заседание нижней палаты парламента Польши (сейма) по ситуации на польско-белорусской границе началось во вторник в Варшаве.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/migranty-1758254706.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, сейм польши