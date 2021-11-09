17:33 09.11.2021 (обновлено: 17:46 09.11.2021)
Белоруссия не собирается нападать на Польшу, заявил Лукашенко
Лукашенко: мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Польшу, а ситуацию с ближневосточными мигрантами на границе объяснил желанием ЕС отвлечь внимание от своих собственных проблем.
"Внутри Польши, Литвы. Возьмите и Германию сегодня - так называемый транзит власти. Возьмите Великобританию, во Франции, у них же проблем выше крыши. Мы рядом с ними не стояли. Народы недовольны. А как это микшировать и нивелировать? Надо объявить кого-то идиотом, подонком, мерзавцем, который нападет завтра на ту же Польшу. Да мы никогда не собирались и не собираемся нападать на Польшу", - сказал Лукашенко в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко. Видео интервью публикует Telegram-канал "Пул первого".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.