https://ria.ru/20211109/politsiya-1758227331.html

Пермские полицейские нашли живыми мальчиков, потерявшихся два дня назад

Пермские полицейские нашли живыми мальчиков, потерявшихся два дня назад - РИА Новости, 09.11.2021

Пермские полицейские нашли живыми мальчиков, потерявшихся два дня назад

Полицейские разыскали двух мальчиков, потерявшихся два дня назад в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:09

2021-11-09T14:09

2021-11-09T14:11

происшествия

пермский край

пермь

верещагино

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Полицейские разыскали двух мальчиков, потерявшихся два дня назад в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.Два мальчика в возрасте 10 и 13 лет ушли из дома в пермском Верещагино днем 7 ноября, не поставив в известность взрослых. Поисками детей занимались полицейские и волонтёры. Прокуратура начала проверку после появления информации об исчезновении несовершеннолетних.По данным краевого ГУ МВД, во вторник мальчики были найдены сотрудниками уголовного розыска на одной из улиц Мотовилихинского района Перми. "В настоящее время жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении.Уточняется, что поиски детей велись круглосуточно. Ориентировки с описанием внешности детей были направлены всем наружным нарядам и волонтерам. Полицейскими проверялись все места возможного нахождения мальчиков, обследовались подъезды, чердаки и подвалы.

https://ria.ru/20210930/lipetsk-1752568949.html

https://ria.ru/20211030/ryazan-1757025266.html

пермский край

пермь

верещагино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, пермь, верещагино, министерство внутренних дел рф (мвд россии)