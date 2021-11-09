https://ria.ru/20211109/politsiya-1758227331.html
Пермские полицейские нашли живыми мальчиков, потерявшихся два дня назад
Пермские полицейские нашли живыми мальчиков, потерявшихся два дня назад - РИА Новости, 09.11.2021
Пермские полицейские нашли живыми мальчиков, потерявшихся два дня назад
Полицейские разыскали двух мальчиков, потерявшихся два дня назад в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:09
2021-11-09T14:09
2021-11-09T14:11
происшествия
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ПЕРМЬ, 9 ноя - РИА Новости. Полицейские разыскали двух мальчиков, потерявшихся два дня назад в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.Два мальчика в возрасте 10 и 13 лет ушли из дома в пермском Верещагино днем 7 ноября, не поставив в известность взрослых. Поисками детей занимались полицейские и волонтёры. Прокуратура начала проверку после появления информации об исчезновении несовершеннолетних.По данным краевого ГУ МВД, во вторник мальчики были найдены сотрудниками уголовного розыска на одной из улиц Мотовилихинского района Перми. "В настоящее время жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении.Уточняется, что поиски детей велись круглосуточно. Ориентировки с описанием внешности детей были направлены всем наружным нарядам и волонтерам. Полицейскими проверялись все места возможного нахождения мальчиков, обследовались подъезды, чердаки и подвалы.
https://ria.ru/20210930/lipetsk-1752568949.html
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происшествия, пермский край, пермь, верещагино, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:09 09.11.2021 (обновлено: 14:11 09.11.2021)
Пермские полицейские нашли живыми мальчиков, потерявшихся два дня назад
В Пермском крае полицейские нашли живыми двух мальчиков, потерявшихся днем 7 ноября