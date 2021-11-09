https://ria.ru/20211109/poligraf-1758301418.html
Рашкин прошел проверку на полиграфе
Рашкин прошел проверку на полиграфе - РИА Новости, 09.11.2021
Рашкин прошел проверку на полиграфе
Депутат КПРФ Валерий Рашкин, ранее задержанный в Саратове по подозрению в незаконной охоте, прошел проверку на полиграфе по обращению адвокатов, заявил РИА... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T19:28
2021-11-09T19:28
2021-11-09T19:28
происшествия
саратовская область
валерий рашкин
следственный комитет россии (ск рф)
юрий синельщиков
светлана петренко
россия
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутат КПРФ Валерий Рашкин, ранее задержанный в Саратове по подозрению в незаконной охоте, прошел проверку на полиграфе по обращению адвокатов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ)."Рашкин прошел проверку на полиграфе", - сказал Синельщиков."Там все подтвердилось (версия Рашкина по инциденту с убитым животным - ред.). Но мы должны иметь в виду две вещи. Во-первых, полиграф в соответствии с нашим Уголовно-процессуальным кодексом – это не доказательство, это ориентир. Во-вторых, это не по постановлению следователей или других органов расследований проводилось, а это проводилось по обращению его адвокатов. Проводилось достаточно высококомпетентной организацией", - добавил он, комментируя результаты проверки.По его словам, в деле о задержании Рашкина появилась "некоторая определенность, но неполная".Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ, сообщила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
https://ria.ru/20211108/rashkin-1758098096.html
https://ria.ru/20211108/rashkin-1758024455.html
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происшествия, саратовская область, валерий рашкин, следственный комитет россии (ск рф), юрий синельщиков, светлана петренко, россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
Рашкин прошел проверку на полиграфе
Депутат КПРФ Рашкин прошел проверку на полиграфе по делу о незаконной охоте
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Депутат КПРФ Валерий Рашкин, ранее задержанный в Саратове по подозрению в незаконной охоте, прошел проверку на полиграфе по обращению адвокатов, заявил РИА Новости депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).
"Рашкин прошел проверку на полиграфе", - сказал Синельщиков.
"Там все подтвердилось (версия Рашкина по инциденту с убитым животным - ред.). Но мы должны иметь в виду две вещи. Во-первых, полиграф в соответствии с нашим Уголовно-процессуальным кодексом – это не доказательство, это ориентир. Во-вторых, это не по постановлению следователей или других органов расследований проводилось, а это проводилось по обращению его адвокатов. Проводилось достаточно высококомпетентной организацией", - добавил он, комментируя результаты проверки.
По его словам, в деле о задержании Рашкина появилась "некоторая определенность, но неполная".
Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного. Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ, сообщила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.