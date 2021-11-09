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Новости СУЭК
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СУЭК победила в конкурсе проектов в сфере корпоративного волонтерства
СУЭК победила в конкурсе проектов в сфере корпоративного волонтерства - РИА Новости, 09.11.2021
СУЭК победила в конкурсе проектов в сфере корпоративного волонтерства
Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:14
2021-11-09T20:14
новости суэк
общество
сибирская угольная энергетическая компания
сергей григорьев
россия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел" в номинации "Социальное волонтерство", сообщает пресс-служба СУЭК.Конкурс проводятся Ассоциацией менеджеров, Национальным советом по корпоративному волонтерству, Общественной палатой Москвы для тиражирования передового опыта и инновационных практик социально-ответственного ведения бизнеса."Трудовые отряды СУЭК" - один из самых широко известных корпоративных социальных проектов в России. С 2005 года подростки во время каникул занимаются благоустройством и озеленением родных городов и поселков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным и "примеряют" будущую профессию. С началом пандемии коронавируса трудотряды подключились к волонтерскому движению в рамках всероссийской акции #МыВместе. Ребята помогают пожилым людям и многодетным семьям, оказывают адресную помощь ветеранам в быту и даже развивают онлайн-волонтерство: проводят в социальных сетях мастер-классы, делятся советами, читают сказки для детей, ведут занятия по изготовлению поделок, помогают младшим школьникам в подготовке уроков. Трудовые отряды - один из самых успешных проектов СУЭК. Проект отмечен более 15 престижными российскими и международными наградами."Трудовым отрядам исполнилось 17 лет. Проект рос и развивался вместе с компанией и результаты у него тоже впечатляющие. За эти годы участниками проекта стали около 20 тысяч школьников 14-17 лет от Мурманска до Владивостока. Вчерашние трудотрядовцы сегодня уже самостоятельные люди, многие из них работают в СУЭК, кто-то занимается бизнесом, некоторые выбрали научную стезю. Как они сами признаются, трудовые отряды дали очень хороший старт, понимание ценности своего и чужого труда, осознание собственных возможностей", - отметил заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
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общество, сибирская угольная энергетическая компания, сергей григорьев, россия
20:14 09.11.2021
 

СУЭК победила в конкурсе проектов в сфере корпоративного волонтерства

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко стала победителем всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел" в номинации "Социальное волонтерство", сообщает пресс-служба СУЭК.
Конкурс проводятся Ассоциацией менеджеров, Национальным советом по корпоративному волонтерству, Общественной палатой Москвы для тиражирования передового опыта и инновационных практик социально-ответственного ведения бизнеса.
"Трудовые отряды СУЭК" - один из самых широко известных корпоративных социальных проектов в России. С 2005 года подростки во время каникул занимаются благоустройством и озеленением родных городов и поселков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным и "примеряют" будущую профессию. С началом пандемии коронавируса трудотряды подключились к волонтерскому движению в рамках всероссийской акции #МыВместе. Ребята помогают пожилым людям и многодетным семьям, оказывают адресную помощь ветеранам в быту и даже развивают онлайн-волонтерство: проводят в социальных сетях мастер-классы, делятся советами, читают сказки для детей, ведут занятия по изготовлению поделок, помогают младшим школьникам в подготовке уроков. Трудовые отряды - один из самых успешных проектов СУЭК. Проект отмечен более 15 престижными российскими и международными наградами.
"Трудовым отрядам исполнилось 17 лет. Проект рос и развивался вместе с компанией и результаты у него тоже впечатляющие. За эти годы участниками проекта стали около 20 тысяч школьников 14-17 лет от Мурманска до Владивостока. Вчерашние трудотрядовцы сегодня уже самостоятельные люди, многие из них работают в СУЭК, кто-то занимается бизнесом, некоторые выбрали научную стезю. Как они сами признаются, трудовые отряды дали очень хороший старт, понимание ценности своего и чужого труда, осознание собственных возможностей", - отметил заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
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2 ноября, 16:54Новости СУЭК
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Новости СУЭКОбществоСибирская угольная энергетическая компанияСергей ГригорьевРоссия
 
 
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