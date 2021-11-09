https://ria.ru/20211109/petrov-1758242363.html

"Куда пропали волосы?": Петров удивил поклонников новой прической

"Куда пропали волосы?": Петров удивил поклонников новой прической - РИА Новости, 09.11.2021

"Куда пропали волосы?": Петров удивил поклонников новой прической

Александр Петров выложил в Instagram фото с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым. Пост был приурочен ко дню рождения последнего: режиссеру исполнился 61 год. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:10

2021-11-09T16:10

2021-11-09T16:10

шоубиз

шоу-бизнес

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данила козловский

знаменитости

александр петров (актер)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Александр Петров выложил в Instagram фото с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым. Пост был приурочен ко дню рождения последнего: режиссеру исполнился 61 год.Наряду с поздравлениями поклонники написали слова удивления новому образу актера – он предстал с почти лысой головой.Ранее поклонники с трудом узнали располневшего Данилу Козловского.

https://ria.ru/20210601/akinshina-1734979990.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, олег меньшиков, данила козловский, знаменитости, александр петров (актер)