https://ria.ru/20211109/petrov-1758242363.html
"Куда пропали волосы?": Петров удивил поклонников новой прической
"Куда пропали волосы?": Петров удивил поклонников новой прической - РИА Новости, 09.11.2021
"Куда пропали волосы?": Петров удивил поклонников новой прической
Александр Петров выложил в Instagram фото с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым. Пост был приурочен ко дню рождения последнего: режиссеру исполнился 61 год. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:10
2021-11-09T16:10
2021-11-09T16:10
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шоу-бизнес
олег меньшиков
данила козловский
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александр петров (актер)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Александр Петров выложил в Instagram фото с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым. Пост был приурочен ко дню рождения последнего: режиссеру исполнился 61 год.Наряду с поздравлениями поклонники написали слова удивления новому образу актера – он предстал с почти лысой головой.Ранее поклонники с трудом узнали располневшего Данилу Козловского.
https://ria.ru/20210601/akinshina-1734979990.html
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шоу-бизнес, олег меньшиков, данила козловский, знаменитости, александр петров (актер)
"Куда пропали волосы?": Петров удивил поклонников новой прической
Петров удивил поклонников бритой головой