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Шоубиз
https://ria.ru/20211109/petrov-1758242363.html
"Куда пропали волосы?": Петров удивил поклонников новой прической
"Куда пропали волосы?": Петров удивил поклонников новой прической - РИА Новости, 09.11.2021
"Куда пропали волосы?": Петров удивил поклонников новой прической
Александр Петров выложил в Instagram фото с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым. Пост был приурочен ко дню рождения последнего: режиссеру исполнился 61 год. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:10
2021-11-09T16:10
шоубиз
шоу-бизнес
олег меньшиков
данила козловский
знаменитости
александр петров (актер)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Александр Петров выложил в Instagram фото с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым. Пост был приурочен ко дню рождения последнего: режиссеру исполнился 61 год.Наряду с поздравлениями поклонники написали слова удивления новому образу актера – он предстал с почти лысой головой.Ранее поклонники с трудом узнали располневшего Данилу Козловского.
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шоу-бизнес, олег меньшиков, данила козловский, знаменитости, александр петров (актер)
16:10 09.11.2021
 
"Куда пропали волосы?": Петров удивил поклонников новой прической

Петров удивил поклонников бритой головой

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Александр Петров выложил в Instagram фото с Данилой Козловским и Олегом Меньшиковым. Пост был приурочен ко дню рождения последнего: режиссеру исполнился 61 год.

"Самое главное качество Олега Меньшикова – это когда появляется Меньшиков, люди вокруг становятся чуточку счастливее! Всегда! С днем рождения, шеф!" – написал Петров.

Наряду с поздравлениями поклонники написали слова удивления новому образу актера – он предстал с почти лысой головой.

"Обалдеть прическа", "Александр, где ваши волосы?", "Лысый Петров, теперь вы видели все", – написали в комментариях.

Ранее поклонники с трудом узнали располневшего Данилу Козловского.
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ШоубизШоу-бизнесОлег МеньшиковДанила КозловскийЗнаменитостиАлександр Петров (актер)
 
 
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