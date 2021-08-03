https://ria.ru/20210803/kozlovskiy-1744221337.html

Поклонники не узнали располневшего Данилу Козловского

Поклонники не узнали располневшего Данилу Козловского - РИА Новости, 03.08.2021

Поклонники не узнали располневшего Данилу Козловского

Пользователи не узнали Данилу Козловского на фотографии, которую разместил в своем Instagram Максим Виторгам. По мнению поклонников, актер и режиссер располнел. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T20:27

2021-08-03T20:27

2021-08-03T20:27

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данила козловский

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи не узнали Данилу Козловского на фотографии, которую разместил в своем Instagram Максим Виторгам. По мнению поклонников, актер и режиссер располнел. Однако пользователей больше заинтересовал внешний вид звезды "Духless" и "Легенда № 17". Многие пользователи уверены, что ему пора худеть. "Данила как-то не очень. Надо прийти в форму. Не узнать даже", "Козловский, как отъелся, так стал похож на обычного среднестатистического мужичка средних лет", — высказались они.Но среди комментаторов были и те, кто считает, что актер просто неудачно встал на фото, а с его фигурой все в порядке. "Зачем писать ерунду, где Данила набрал? В прекрасной форме, просто встал неудачно!", "Красавчик, у него классная фигура", — отметили поклонники.

https://ria.ru/20210729/serial-1743475817.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

данила козловский, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, стиль жизни