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Шоубиз
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Поклонники не узнали располневшего Данилу Козловского
Поклонники не узнали располневшего Данилу Козловского - РИА Новости, 03.08.2021
Поклонники не узнали располневшего Данилу Козловского
Пользователи не узнали Данилу Козловского на фотографии, которую разместил в своем Instagram Максим Виторгам. По мнению поклонников, актер и режиссер располнел. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T20:27
2021-08-03T20:27
шоубиз
данила козловский
звезды
знаменитости
шоу-бизнес
стиль жизни
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи не узнали Данилу Козловского на фотографии, которую разместил в своем Instagram Максим Виторгам. По мнению поклонников, актер и режиссер располнел. Однако пользователей больше заинтересовал внешний вид звезды "Духless" и "Легенда № 17". Многие пользователи уверены, что ему пора худеть. "Данила как-то не очень. Надо прийти в форму. Не узнать даже", "Козловский, как отъелся, так стал похож на обычного среднестатистического мужичка средних лет", — высказались они.Но среди комментаторов были и те, кто считает, что актер просто неудачно встал на фото, а с его фигурой все в порядке. "Зачем писать ерунду, где Данила набрал? В прекрасной форме, просто встал неудачно!", "Красавчик, у него классная фигура", — отметили поклонники.
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данила козловский, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, стиль жизни
20:27 03.08.2021
 

Поклонники не узнали располневшего Данилу Козловского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер и исполнитель главной роли фильма "Чернобыль" Данила Козловский
Режиссер и исполнитель главной роли фильма Чернобыль Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Пользователи не узнали Данилу Козловского на фотографии, которую разместил в своем Instagram Максим Виторгам. По мнению поклонников, актер и режиссер располнел.

"Я с Твердовским и Козловским под лиловыми цветами, а зачем — решайте сами!" — подписал снимок Виторган, намекнув на съемки нового сериала или фильма.

Однако пользователей больше заинтересовал внешний вид звезды "Духless" и "Легенда № 17". Многие пользователи уверены, что ему пора худеть.
"Данила как-то не очень. Надо прийти в форму. Не узнать даже", "Козловский, как отъелся, так стал похож на обычного среднестатистического мужичка средних лет", — высказались они.
Но среди комментаторов были и те, кто считает, что актер просто неудачно встал на фото, а с его фигурой все в порядке. "Зачем писать ерунду, где Данила набрал? В прекрасной форме, просто встал неудачно!", "Красавчик, у него классная фигура", — отметили поклонники.
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