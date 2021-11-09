https://ria.ru/20211109/perepis-1758171116.html

Более 120 миллионов россиян приняли участие в переписи населения

Более 120 миллионов россиян приняли участие в переписи населения - РИА Новости, 09.11.2021

Более 120 миллионов россиян приняли участие в переписи населения

Уже более 80% россиян поучаствовали в переписи населения, следует из данных медиаофиса мероприятия. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:23

2021-11-09T10:23

2021-11-09T13:29

общество

всероссийская перепись населения

россия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уже более 80% россиян поучаствовали в переписи населения, следует из данных медиаофиса мероприятия."На 8 ноября во Всероссийской переписи населения приняли участие более 120 миллионов человек", — сообщили там.Из них более 23 миллионов ответили на вопросы переписчиков онлайн. В частности, так поступили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Гражданам разрешили пройти ее в том числе на портале государственных услуг. Изначально сделать это можно было до 8 ноября, но власти решили продлить эту возможность еще на неделю.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, всероссийская перепись населения, россия