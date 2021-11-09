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Более 120 миллионов россиян приняли участие в переписи населения
Более 120 миллионов россиян приняли участие в переписи населения - РИА Новости, 09.11.2021
Более 120 миллионов россиян приняли участие в переписи населения
Уже более 80% россиян поучаствовали в переписи населения, следует из данных медиаофиса мероприятия. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:23
2021-11-09T10:23
2021-11-09T13:29
общество
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уже более 80% россиян поучаствовали в переписи населения, следует из данных медиаофиса мероприятия."На 8 ноября во Всероссийской переписи населения приняли участие более 120 миллионов человек", — сообщили там.Из них более 23 миллионов ответили на вопросы переписчиков онлайн. В частности, так поступили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Гражданам разрешили пройти ее в том числе на портале государственных услуг. Изначально сделать это можно было до 8 ноября, но власти решили продлить эту возможность еще на неделю.
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общество, всероссийская перепись населения, россия
10:23 09.11.2021 (обновлено: 13:29 09.11.2021)
Более 120 миллионов россиян приняли участие в переписи населения
Более 120 миллионов человек прошли Всероссийскую перепись населения