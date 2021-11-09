https://ria.ru/20211109/pensiya-1758154690.html
В Госдуме назвали причину, по которой ПФР приостанавливает выплату пенсии
В Госдуме назвали причину, по которой ПФР приостанавливает выплату пенсии - РИА Новости, 09.11.2021
В Госдуме назвали причину, по которой ПФР приостанавливает выплату пенсии
Причиной приостановки выплаты пенсионных начислений могут стать несоответствия справок, заявила в эфире "Дума ТВ" член комитета Госдумы по труду, социальной... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T06:48
2021-11-09T06:48
2021-11-09T08:30
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
пенсии
светлана бессараб
россия
пенсионный фонд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b6d9c6935f9ec75bfb46431fba16cfc5.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Причиной приостановки выплаты пенсионных начислений могут стать несоответствия справок, заявила в эфире "Дума ТВ" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.По ее словам, в первую очередь это касается справок об обучении из иностранных образовательных организаций.Парламентарий обратила внимание, что выплаты будут возобновлены в кратчайшие сроки после устранения этого препятствия.Приостановка выплатРанее в Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали об условиях для временного прекращения выплат пенсионерам.В ведомстве пояснили, что это может произойти с гражданином, который не получал положенную ему денежную сумму в течение полугода. Пенсионеру, который вовремя не пришел на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы, приостановят выплаты на три месяца.При окончании срока действия вида на жительство лишиться пенсии могут иностранные граждане. Это распространяется на россиян, которые решили постоянно проживать на территории другой страны.Также без выплат могут временно остаться совершеннолетние граждане, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Чтобы избежать этого, им следует вовремя сообщать об обучении по очной форме.Повышение пенсийПервый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова сообщила РИА Новости, что при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому.Сенатор отметила, что в следующем году индексация выплат будет выше базового уровня инфляции.Перминова отметила, что Минфин продолжит работу по уточнению уровня инфляции ко второму чтению проекта бюджета.
https://ria.ru/20211024/pensiya-1755988619.html
https://ria.ru/20211108/pensii-1757994704.html
https://ria.ru/20211031/pensiya-1757057870.html
https://ria.ru/20211028/pensii-1756652125.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747063738_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_641ee7df43b8d17a0ce33f5e5b9b6a9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство финансов рф (минфин россии), пенсии, светлана бессараб, россия, пенсионный фонд рф
06:48 09.11.2021 (обновлено: 08:30 09.11.2021)
В Госдуме назвали причину, по которой ПФР приостанавливает выплату пенсии
Депутат Госдумы Бессараб: ПФР не платит пенсию при проблемах со справками об обучении
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Причиной приостановки выплаты пенсионных начислений могут стать несоответствия справок, заявила в эфире "Дума ТВ
" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб
.
По ее словам, в первую очередь это касается справок об обучении из иностранных образовательных организаций.
"У нас на территории Российской Федерации у всех в единой форме справки для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов. А вот, к сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом", — высказалась Бессараб.
Парламентарий обратила внимание, что выплаты будут возобновлены в кратчайшие сроки после устранения этого препятствия.
Приостановка выплат
Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР
) рассказали об условиях для временного прекращения выплат пенсионерам.
В ведомстве пояснили, что это может произойти с гражданином, который не получал положенную ему денежную сумму в течение полугода. Пенсионеру, который вовремя не пришел на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы, приостановят выплаты на три месяца.
При окончании срока действия вида на жительство лишиться пенсии могут иностранные граждане. Это распространяется на россиян, которые решили постоянно проживать на территории другой страны.
Также без выплат могут временно остаться совершеннолетние граждане, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Чтобы избежать этого, им следует вовремя сообщать об обучении по очной форме.
Повышение пенсий
Первый замглавы бюджетного комитета Совфеда
Елена Перминова сообщила РИА Новости, что при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому.
Сенатор отметила, что в следующем году индексация выплат будет выше базового уровня инфляции.
"В бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4 процента. Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5 процента", — сказала Перминова.
Перминова отметила, что Минфин
продолжит работу по уточнению уровня инфляции ко второму чтению проекта бюджета.