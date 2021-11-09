https://ria.ru/20211109/pensiya-1758154690.html

В Госдуме назвали причину, по которой ПФР приостанавливает выплату пенсии

В Госдуме назвали причину, по которой ПФР приостанавливает выплату пенсии - РИА Новости, 09.11.2021

В Госдуме назвали причину, по которой ПФР приостанавливает выплату пенсии

Причиной приостановки выплаты пенсионных начислений могут стать несоответствия справок, заявила в эфире "Дума ТВ" член комитета Госдумы по труду, социальной... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T06:48

2021-11-09T06:48

2021-11-09T08:30

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

пенсии

светлана бессараб

россия

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Причиной приостановки выплаты пенсионных начислений могут стать несоответствия справок, заявила в эфире "Дума ТВ" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.По ее словам, в первую очередь это касается справок об обучении из иностранных образовательных организаций.Парламентарий обратила внимание, что выплаты будут возобновлены в кратчайшие сроки после устранения этого препятствия.Приостановка выплатРанее в Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали об условиях для временного прекращения выплат пенсионерам.В ведомстве пояснили, что это может произойти с гражданином, который не получал положенную ему денежную сумму в течение полугода. Пенсионеру, который вовремя не пришел на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы, приостановят выплаты на три месяца.При окончании срока действия вида на жительство лишиться пенсии могут иностранные граждане. Это распространяется на россиян, которые решили постоянно проживать на территории другой страны.Также без выплат могут временно остаться совершеннолетние граждане, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Чтобы избежать этого, им следует вовремя сообщать об обучении по очной форме.Повышение пенсийПервый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова сообщила РИА Новости, что при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому.Сенатор отметила, что в следующем году индексация выплат будет выше базового уровня инфляции.Перминова отметила, что Минфин продолжит работу по уточнению уровня инфляции ко второму чтению проекта бюджета.

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https://ria.ru/20211108/pensii-1757994704.html

https://ria.ru/20211031/pensiya-1757057870.html

https://ria.ru/20211028/pensii-1756652125.html

россия

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общество, министерство финансов рф (минфин россии), пенсии, светлана бессараб, россия, пенсионный фонд рф