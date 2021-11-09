https://ria.ru/20211109/pensiya-1758150968.html

ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ

ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ - РИА Новости, 09.11.2021

ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ

Пенсионный фонд РФ объяснил, как высчитывается и кем выплачивается пенсия россиянам, которые живут и работают в странах Содружества независимых государств... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T03:11

2021-11-09T03:11

2021-11-09T04:14

общество

снг

пенсионный фонд рф

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пенсионный фонд РФ объяснил, как высчитывается и кем выплачивается пенсия россиянам, которые живут и работают в странах Содружества независимых государств (СНГ): выплаты делает страна проживания, учитывая стаж на территории всех стран содружества.Как напомнили РИА Новости в фонде, Россия в разное время заключила международные соглашения в области пенсионного обеспечения со странами СНГ, а также отдельные двусторонние соглашения с Молдавией, Грузией и Литвой. "С указанными странами соглашения основаны на принципе территориальности. Согласно их нормам, пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счет средств государства, на территории которого они проживают. При этом учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории всех договаривающихся сторон", - рассказали в Пенсионном фонде.Также действуют договоры с Эстонией, Испанией, Белоруссией, Болгарией, Латвией, Израилем, Сербией, Венгрией. Они основаны на пропорциональном принципе и предусматривают распределение расходов на пенсии в зависимости от величины пенсионных прав, приобретенных в этих странах.Соглашения и договоры России с рядом государств заключены с отдельными особенностями. Например, договор с Чехией предусматривает, что стаж, приобретенный до 31 декабря 2008 года, учитывается по законам страны-участницы договора, на территории которой постоянно проживал пенсионер на указанную дату. А стаж после 31 декабря 2008 года учитывается по законам страны (участницы договора), на территории которой он был приобретен. Соглашения с Абхазией и Южной Осетией касаются пенсий граждан РФ, если они постоянно живут в этих республиках. Пенсионное обеспечение таких россиян, не имеющих регистрацию по месту жительства на территории РФ, осуществляется по российским законам. А за стаж, выработанный в республиках после 1 января 2002 года, выплата пенсии осуществляется в соответствии с законами Абхазии и Южной Осетии.Кроме того, отдельное соглашение заключено со странами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией). За стаж, приобретенный после вступления этого соглашения в силу, пенсия назначается и выплачивается государством-членом ЕАЭС, на территории которого он приобретен. За стаж, приобретенный до вступления документа в силу, пенсия назначается и выплачивается в соответствии с законодательством государств-членов и соглашения СНГ, а для Белоруссии и России – в соответствии с Договором о сотрудничестве в области соцобеспечения.Чтобы получать страховую пенсию в рамках международных соглашений или договоров, гражданам следует обращаться в компетентный орган страны проживания. Соглашение между странами также дает право обратиться с заявлением о назначении пенсии в компетентный орган государства проживания или государства трудоустройства. "При заключении договора (о пенсионном обеспечении - ред.) с новой страной перерасчет пенсии производится по желанию пенсионера в заявительном порядке. Перерасчет пенсии будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления в компетентный орган", - рассказали в фонде.В ПФР уточнили, что если пенсионер не подал заявление, порядок выплаты пенсии остается прежним. Гражданам, которым только предстоит выйти на пенсию, она будет выплачиваться согласно условиям нового договора, если он вступил в силу.

https://ria.ru/20211108/pensiya-1758116263.html

https://ria.ru/20211108/pensii-1757994704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, снг, пенсионный фонд рф, евразийский экономический союз