Сара Джессика Паркер защитила возраст актеров "Секса в большом городе"

Сара Джессика Паркер защитила возраст актеров "Секса в большом городе"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актриса Сара Джессика Паркер в интервью Vogue высказалась по поводу критики нового сезона "Секса в большом городе", связанной с обсуждением возраста исполнителей главных ролей. Культовое шоу возвращается на экраны в декабре этого года под названием "And Just Like That…" ("И просто так...") через 17 лет после завершения оригинального сериала. Создатели активно продвигают новый проект и размещают в Сети кадры из долгожданных эпизодов. И если большинство зрителей пишут, что с нетерпением ждут выхода продолжения, то хейтеры отмечают, что актеры очень постарели (всем им сейчас за 50. — Прим. ред.).Сара Джессика Паркер, которая в сериале играет журналистку Кэрри Брэдшоу, назвала подобные высказывания "женоненавистнической болтовней" и заявила, что была шокирована, прочитав их. По словам Сары Джессики Паркер, хейтеров было не остановить в соцсетях. Вскоре зрители снова увидят Кэрри, Шарлотту (Кристин Дэвис) и Миранду (Синтия Никсон) на экране. Им за 50, но они по-прежнему общаются, дружат и покоряют Нью-Йорк.Ранее стало известно, что в перезапуске не будет Ким Кэтролл, которая играла Саманту. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила, что без нее "получится все равно интересно".

