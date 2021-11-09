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Сара Джессика Паркер защитила возраст актеров "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер защитила возраст актеров "Секса в большом городе" - РИА Новости, 09.11.2021
Сара Джессика Паркер защитила возраст актеров "Секса в большом городе"
Актриса Сара Джессика Паркер в интервью Vogue высказалась по поводу критики нового сезона "Секса в большом городе", связанной с обсуждением возраста... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T02:49
2021-11-09T02:49
2021-11-09T02:49
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Актриса Сара Джессика Паркер в интервью Vogue высказалась по поводу критики нового сезона "Секса в большом городе", связанной с обсуждением возраста исполнителей главных ролей. Культовое шоу возвращается на экраны в декабре этого года под названием "And Just Like That…" ("И просто так...") через 17 лет после завершения оригинального сериала. Создатели активно продвигают новый проект и размещают в Сети кадры из долгожданных эпизодов. И если большинство зрителей пишут, что с нетерпением ждут выхода продолжения, то хейтеры отмечают, что актеры очень постарели (всем им сейчас за 50. — Прим. ред.).Сара Джессика Паркер, которая в сериале играет журналистку Кэрри Брэдшоу, назвала подобные высказывания "женоненавистнической болтовней" и заявила, что была шокирована, прочитав их. По словам Сары Джессики Паркер, хейтеров было не остановить в соцсетях. Вскоре зрители снова увидят Кэрри, Шарлотту (Кристин Дэвис) и Миранду (Синтия Никсон) на экране. Им за 50, но они по-прежнему общаются, дружат и покоряют Нью-Йорк.Ранее стало известно, что в перезапуске не будет Ким Кэтролл, которая играла Саманту. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила, что без нее "получится все равно интересно".
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новости культуры, кино и сериалы, нью-йорк (город), сара джессика паркер
Сара Джессика Паркер защитила возраст актеров "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер осудила тех, кто называет актеров из "Секса в большом городе" старыми
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Актриса Сара Джессика Паркер в интервью Vogue высказалась
по поводу критики нового сезона "Секса в большом городе", связанной с обсуждением возраста исполнителей главных ролей.
Культовое шоу возвращается на экраны в декабре этого года под названием "And Just Like That…" ("И просто так...") через 17 лет после завершения оригинального сериала. Создатели активно продвигают новый проект и размещают в Сети кадры из долгожданных эпизодов. И если большинство зрителей пишут, что с нетерпением ждут выхода продолжения, то хейтеры отмечают, что актеры очень постарели (всем им сейчас за 50. — Прим. ред.).
Сара Джессика Паркер, которая в сериале играет журналистку Кэрри Брэдшоу, назвала подобные высказывания "женоненавистнической болтовней" и заявила, что была шокирована, прочитав их.
"На нас шквалом обрушилась эта женоненавистническая болтовня. Этого бы никогда не случилось с мужчиной, — сказала Паркер, прохлопывая последнюю фразу. — "Седые волосы, седые волосы, седые волосы. У нее, что, седые волосы?" Я сижу с Энди Коэном (американский телеведущий и продюсер — Прим. ред.), у него густая седая шевелюра, и он восхитителен. Почему для него это нормально? Народ, я не знаю, что вам еще сказать!"
По словам Сары Джессики Паркер, хейтеров было не остановить в соцсетях.
"Там каждому есть что сказать. "У нее слишком много морщин, а у нее мало". Кажется, что люди не хотят, чтобы мы чувствовали себя комфортно такими, какие мы есть сейчас. Им будто нравится видеть, как мы переживаем из-за того, как выглядим сейчас, независимо от того, выбираем ли мы естественное старение и не выглядим идеально, или делаем что-то, если это заставляет нас чувствовать себя лучше. Я знаю, как выгляжу. У меня нет выбора. Да и что я могу сделать? Остановить старение? Испариться?" — добавила актриса.
Вскоре зрители снова увидят Кэрри, Шарлотту (Кристин Дэвис) и Миранду (Синтия Никсон) на экране. Им за 50, но они по-прежнему общаются, дружат и покоряют Нью-Йорк.
Ранее стало известно, что в перезапуске не будет Ким Кэтролл, которая играла Саманту. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", заверила
, что без нее "получится все равно интересно".