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Религия
https://ria.ru/20211109/pamyatnik-1758234177.html
В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста
В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста - РИА Новости, 09.11.2021
В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста
Памятник жертвам Холокоста открыли в Волгограде в сквере имени 8-го Марта, в церемонии приняли участие представители посольства Израиля в России, передает... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:37
2021-11-09T16:37
религия
волгоградская область
сталинград
россия
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ВОЛГОГРАД, 9 ноя – РИА Новости. Памятник жертвам Холокоста открыли в Волгограде в сквере имени 8-го Марта, в церемонии приняли участие представители посольства Израиля в России, передает корреспондент РИА Новости с места события.Международный день против фашизма и антисемитизма отмечается 9 ноября во многих странах мира.Памятник жертвам Холокоста в Волгограде установлен в непростом месте, здесь в сквере имени 8-го Марта в 1942-1943 годах фашистами были расстреляны более 500 евреев - мирных жителей Сталинграда, среди них больше половины женщин, старики и дети. После Сталинградской битвы здесь появились братские могилы советских солдат, поэтому вся территория сквера фактически большое братское захоронение, здесь покоятся более 2,5 тысячи человек.В церемонии открытия памятника жертвам Холокоста приняли участие представители израильского посольства в России, администрации Волгоградской области, общественных организаций, еврейской общины, жители города."Этот день символичен. 9 ноября - это Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. И так символично это место - Сталинград. И в этот же день мы открываем мемориал в память о сотнях погибших жителей Сталинграда - детей, стариков и женщин, которые были хладнокровно убиты нацистами, потому что они были евреями", - сказал во время церемонии замглавы дипмиссии посольства Израиля в РФ Ронен Краус.В конце мероприятия главный раввин Волгограда Залман Иоффе прочитал молитву по погибшим людям в годы войны.Памятный знак представляет собой кольцо из красного гранита диаметром около пяти метров, расположенное под небольшим уклоном. В центре кольца размещена "Звезда Давида", выполненная из полированной бронзы.По внешнему краю гранитного кольца выбита надпись: "Жителям Сталинграда и области – жертвам Холокоста. Здесь в 1942-1943 гг. нацисты проводили массовые казни евреев - мирных граждан жителей города Сталинграда".
https://ria.ru/20211109/istoriya-1758053375.html
https://ria.ru/20210929/kholokost-1752323015.html
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волгоградская область, сталинград, россия
16:37 09.11.2021
 

В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста

© предоставлено пресс-службой РЕКУстановка памятника жертвам Холокоста в Волгограде
Установка памятника жертвам Холокоста в Волгограде
© предоставлено пресс-службой РЕК
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 9 ноя – РИА Новости. Памятник жертвам Холокоста открыли в Волгограде в сквере имени 8-го Марта, в церемонии приняли участие представители посольства Израиля в России, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Международный день против фашизма и антисемитизма отмечается 9 ноября во многих странах мира.
Памятник жертвам Холокоста в Волгограде установлен в непростом месте, здесь в сквере имени 8-го Марта в 1942-1943 годах фашистами были расстреляны более 500 евреев - мирных жителей Сталинграда, среди них больше половины женщин, старики и дети. После Сталинградской битвы здесь появились братские могилы советских солдат, поэтому вся территория сквера фактически большое братское захоронение, здесь покоятся более 2,5 тысячи человек.
В церемонии открытия памятника жертвам Холокоста приняли участие представители израильского посольства в России, администрации Волгоградской области, общественных организаций, еврейской общины, жители города.
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Вчера, 01:06
Международный день против фашизма и антисемитизма
"Этот день символичен. 9 ноября - это Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. И так символично это место - Сталинград. И в этот же день мы открываем мемориал в память о сотнях погибших жителей Сталинграда - детей, стариков и женщин, которые были хладнокровно убиты нацистами, потому что они были евреями", - сказал во время церемонии замглавы дипмиссии посольства Израиля в РФ Ронен Краус.
В конце мероприятия главный раввин Волгограда Залман Иоффе прочитал молитву по погибшим людям в годы войны.
Памятный знак представляет собой кольцо из красного гранита диаметром около пяти метров, расположенное под небольшим уклоном. В центре кольца размещена "Звезда Давида", выполненная из полированной бронзы.
По внешнему краю гранитного кольца выбита надпись: "Жителям Сталинграда и области – жертвам Холокоста. Здесь в 1942-1943 гг. нацисты проводили массовые казни евреев - мирных граждан жителей города Сталинграда".
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29 сентября, 14:51Религия
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РелигияВолгоградская областьСталинградРоссия
 
 
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