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Омский губернатор проконтролировал строительство отеля к МЧМ-2023 по хоккею

Омский губернатор проконтролировал строительство отеля к МЧМ-2023 по хоккею - РИА Новости, 09.11.2021

Омский губернатор проконтролировал строительство отеля к МЧМ-2023 по хоккею

Губернатор Омской области Александр Бурков проконтролировал ход строительства в Омске четырехзвездочного отеля Cosmos, возводящегося в рамках подготовки города... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:16

2021-11-09T14:16

2021-11-09T14:16

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александр бурков

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ОМСК, 9 ноя – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков проконтролировал ход строительства в Омске четырехзвездочного отеля Cosmos, возводящегося в рамках подготовки города к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, сообщает во вторник облправительство.Одно из условий проведения чемпионата – наличие в городе гостиниц уровня "4 звезды". Для создания необходимой гостиничной инфраструктуры в Омске строится два четырехзвездочных отеля – Hilton и Cosmos. Во вторник губернатор побывал на стройплощадке бизнес-отеля Cosmos."Для нас важно, какого качества будет объект, в какие сроки он будет закончен, сможет ли он принять гостей нашего города в период проведения чемпионата мира. Строительство идет в рамках плана. С учётом удорожания стоимости строительных материалов инвесторы заменяют ряд зарубежных материалов на российские, которые ранее были предусмотрены в проекте. Это основная составляющая, сдерживающая строительство объекта, но, надеюсь, что строители войдут в план-график выполнения работ и объект сдадут в срок", - сказал Бурков.Глава региона обсудил с руководством инвестора ход работ и сроки их завершения. Сейчас на площадке ведутся строительно-монтажные работы, а также обустраиваются наружные инженерные сети. До конца года планируется завершить работы по внутриплощадочным инженерным сетям, а также закрыть тепловой контур здания для проведения отделочных работ.Объект планируется сдать осенью 2022 года. В результате в центре Омска, на берегу Иртыша, появится девятиэтажный отель (с одним подземным этажом) на 204 номера с рестораном, тремя конференц-залами и тренажерным залом. Будет выполнено и благоустройство прилегающей территории.Инвестором бизнес-отеля Cosmos выступает Cosmos Hotel Group (АФК "Система"). Объем инвестиций оценивается в 976,1 миллиона рублей. Молодежный чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 по 6 января 2023 года.

https://ria.ru/20211108/dostoevskiy-1758066115.html

https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756572338.html

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омская область

новосибирск

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общество, омск, омская область, новосибирск, александр бурков, новости - туризм, иртыш (река), туристы, туризм