https://ria.ru/20211109/oon-1758302524.html

В Аддис-Абебе задержали минимум девять сотрудников ООН

В Аддис-Абебе задержали минимум девять сотрудников ООН - РИА Новости, 09.11.2021

В Аддис-Абебе задержали минимум девять сотрудников ООН

В столице Эфиопии Аддис-Абебе задержаны по меньшей мере девять сотрудников ООН и членов их семей, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя ООН РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T19:39

2021-11-09T19:39

2021-11-09T20:06

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ООН, 9 ноя – РИА Новости. В столице Эфиопии Аддис-Абебе задержаны по меньшей мере девять сотрудников ООН и членов их семей, сообщил РИА Новости заместитель официального представителя ООН Фархан Хак."По меньшей мере девять сотрудников ООН и членов их семей были задержаны в Аддис-Абебе. Департамент безопасности ООН и соответствующие сотрудники службы безопасности ООН посетили задержанных коллег. Вербальные ноты также были отправлены в МИД с просьбой о немедленном освобождении задержанных сотрудников", - сказал Хак.Ранее эфиопские СМИ сообщили, что палата народных представителей Эфиопии (нижняя палата парламента) утвердила режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от повстанцев из НФОТ. Режим ЧС будет действовать полгода.Север Эфиопии находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе при поддержке соседней Эритреи. Весной 2021 года эфиопские власти объявили, что Эритрея выводит войска из Тыграя. В июне мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.

https://ria.ru/20211108/oon-1758076293.html

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