https://ria.ru/20211109/obse-1758231349.html

В ОБСЕ выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе

В ОБСЕ выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе - РИА Новости, 09.11.2021

В ОБСЕ выразили обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе, призвав уважать принципы и... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:22

2021-11-09T14:22

2021-11-09T14:22

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

обсе

анн линде (мид швеции)

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ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде выразила обеспокоенность ситуацией на белорусско-польской границе, призвав уважать принципы и обязательства в рамках организации."Глубоко обеспокоена ситуацией на белорусско-польской границе. Мигранты и беженцы не могут использоваться для политических целей. Призываю уважать принципы и обязательства в рамках ОБСЕ, включая права человека", - написала Линде в Twitter от лица действующего председателя ОБСЕ.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/migranty-1758229634.html

белоруссия

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Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе Ночь и утро в лагере мигрантов на белорусской границе. 2021-11-09T14:22 true PT0M40S

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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, обсе, анн линде (мид швеции), ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии