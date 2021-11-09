https://ria.ru/20211109/nikitin-1758301643.html

Глава Нижегородской области представил направления развития агломерации

Глава Нижегородской области представил направления развития агломерации - РИА Новости, 09.11.2021

Глава Нижегородской области представил направления развития агломерации

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил основные направления развития Нижегородской агломерации, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T19:30

2021-11-09T19:30

2021-11-09T19:30

нижегородская область

экономика

нижний новгород

марат хуснуллин

глеб никитин

жкх

агломерация

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил основные направления развития Нижегородской агломерации, сообщает пресс-служба правительства региона.Глава региона выступил с докладом на заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России, который во вторник провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Губернатор Нижегородской области отметил, что основные задачи создания агломерации - эффективное и комплексное управление пространственным развитием, снятие инфраструктурных ограничений, повышение связанности территорий. Для их успешного решения проводится консолидация полномочий по направлениям, касающимся пространственного развития. В частности, благодаря перераспределению полномочий удалось сократить среднее время получения разрешения на строительство более чем в 2,5 раза (со 187,95 дня в 2018 году до 71,5 дня в 2021 году).Также была создана государственная система обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области. Благодаря размещенной в системе информации можно получить ответы на многие вопросы, не обращаясь в органы власти. Это экономит время жителям, предпринимателям и инвесторам. Сократилось и время принятия управленческих и проектных решений по вопросам градостроительной деятельности.В качестве примера работы с агломерацией Никитин обозначил развитие новых территорий на юге города – в Ольгине и Новинках. По словам главы региона, эту территорию "рассмотрели через призму развития агломерации, а не отдельного муниципалитета", произвели оценку ее градостроительного потенциала."С учетом перспективных объемов строительства была определена потребность в объектах магистральной инфраструктуры электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Результаты анализа, в частности, помогли нам обосновать включение магистральных сетей газоснабжения этой территории в инвестпрограмму "Газпрома". Обеспечение устойчивой транспортной связи для фактически нового района потребует строительства нового моста через Оку. Таким образом, работая с одним проектом комплексного развития, мы способствуем долгосрочному развитию сразу нескольких муниципалитетов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина на заседании.Губернатор Нижегородской области отметил, что работа ведется по трем направлениям: комплексное развитие новых территорий под жилищное строительство с полным обеспечением транспортной, социальной, инженерной инфраструктурой, редевелопмент исторического центра Нижнего Новгорода и модернизация системы общественного транспорта с повышением приоритета внеуличного транспорта.В качестве ключевых преимуществ агломерационного подхода к пространственному развитию в рамках выбранной модели Никитин отметил возможность применения в существующем правовом поле, без создания новых институтов, межмуниципального взаимодействия; снятие с муниципалитетов, входящих в периметр агломерации, функций, требующих межмуниципального взаимодействия; повышение сбалансированности муниципальных бюджетов; формирование на региональном уровне центра компетенций для решения комплексных задач территориального развития.

https://ria.ru/20211108/shkola-1758087770.html

https://ria.ru/20211103/granty-1757601777.html

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экономика, нижний новгород, марат хуснуллин, глеб никитин, жкх, агломерация, россия