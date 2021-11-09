https://ria.ru/20211109/nikaragua-1758179599.html
Ортега назвал свою победу на выборах примером для Латинской Америки
Ортега назвал свою победу на выборах примером для Латинской Америки - РИА Новости, 09.11.2021
Ортега назвал свою победу на выборах примером для Латинской Америки
Победа Сандинистского фронта национального освобождения на всеобщих выборах в Никарагуа - это победа народов всей Латинской Америки и Карибского бассейна,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:09
2021-11-09T11:09
2021-11-09T11:13
в мире
никарагуа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757531905_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_42d5a45bab1694758996ee7c6d972ec9.jpg
МАНАГУА, 9 ноя - РИА Новости. Победа Сандинистского фронта национального освобождения на всеобщих выборах в Никарагуа - это победа народов всей Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил РИА Новости выигравший выборы президент страны Даниэль Ортега."Это победа народов Латинской Америки и Карибского бассейна. Я уверен, что это пример, который мы подаем Латинской Америке - Кубе, Венесуэле, Никарагуа, Боливии и другим народам, которые сражаются за многополярность", - сказал президент в беседе с РИА Новости после церемонии памяти революционера Карлоса Фонсеки в Манагуа на Площади революции.Данная церемония стала первым публичным мероприятием Ортеги после оглашения предварительных результатов выборов, на которых он и его жена, вице-президент Росарио Мурильо победили с подавляющим преимуществом. По результатам подсчета 97,74% бюллетеней они набирают 75,92% голосов избирателей, побеждая в первом туре. Мурильо в беседе с РИА Новости осудила заявления ряда стран о непризнании выборов в Никарагуа, подчеркнув, что только никарагуанцы имеют право утверждать свое правительство.
никарагуа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757531905_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_d98789e73088a0b1da588b1bd2717863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никарагуа
11:09 09.11.2021 (обновлено: 11:13 09.11.2021)
Ортега назвал свою победу на выборах примером для Латинской Америки
Ортега заявил, что считает свою победу примером для сторонников многополярного мира