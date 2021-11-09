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Ортега назвал свою победу на выборах примером для Латинской Америки
Ортега назвал свою победу на выборах примером для Латинской Америки - РИА Новости, 09.11.2021
Ортега назвал свою победу на выборах примером для Латинской Америки
Победа Сандинистского фронта национального освобождения на всеобщих выборах в Никарагуа - это победа народов всей Латинской Америки и Карибского бассейна,... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:09
2021-11-09T11:13
в мире
никарагуа
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МАНАГУА, 9 ноя - РИА Новости. Победа Сандинистского фронта национального освобождения на всеобщих выборах в Никарагуа - это победа народов всей Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил РИА Новости выигравший выборы президент страны Даниэль Ортега."Это победа народов Латинской Америки и Карибского бассейна. Я уверен, что это пример, который мы подаем Латинской Америке - Кубе, Венесуэле, Никарагуа, Боливии и другим народам, которые сражаются за многополярность", - сказал президент в беседе с РИА Новости после церемонии памяти революционера Карлоса Фонсеки в Манагуа на Площади революции.Данная церемония стала первым публичным мероприятием Ортеги после оглашения предварительных результатов выборов, на которых он и его жена, вице-президент Росарио Мурильо победили с подавляющим преимуществом. По результатам подсчета 97,74% бюллетеней они набирают 75,92% голосов избирателей, побеждая в первом туре. Мурильо в беседе с РИА Новости осудила заявления ряда стран о непризнании выборов в Никарагуа, подчеркнув, что только никарагуанцы имеют право утверждать свое правительство.
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в мире, никарагуа
11:09 09.11.2021 (обновлено: 11:13 09.11.2021)
 
Ортега назвал свою победу на выборах примером для Латинской Америки

Ортега заявил, что считает свою победу примером для сторонников многополярного мира

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Alfredo Zuniga
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МАНАГУА, 9 ноя - РИА Новости. Победа Сандинистского фронта национального освобождения на всеобщих выборах в Никарагуа - это победа народов всей Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил РИА Новости выигравший выборы президент страны Даниэль Ортега.
"Это победа народов Латинской Америки и Карибского бассейна. Я уверен, что это пример, который мы подаем Латинской Америке - Кубе, Венесуэле, Никарагуа, Боливии и другим народам, которые сражаются за многополярность", - сказал президент в беседе с РИА Новости после церемонии памяти революционера Карлоса Фонсеки в Манагуа на Площади революции.
Данная церемония стала первым публичным мероприятием Ортеги после оглашения предварительных результатов выборов, на которых он и его жена, вице-президент Росарио Мурильо победили с подавляющим преимуществом. По результатам подсчета 97,74% бюллетеней они набирают 75,92% голосов избирателей, побеждая в первом туре. Мурильо в беседе с РИА Новости осудила заявления ряда стран о непризнании выборов в Никарагуа, подчеркнув, что только никарагуанцы имеют право утверждать свое правительство.
 
В миреНикарагуа
 
 
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