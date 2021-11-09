https://ria.ru/20211109/nikaragua-1758176833.html

Никарагуа показывает пример мужества, заявила вице-президент республики

Никарагуа показывает пример мужества, заявила вице-президент республики - РИА Новости, 09.11.2021

Никарагуа показывает пример мужества, заявила вице-президент республики

Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, переизбранная по результатам предварительных результатов выборов на период 2022-2027 годов, заявила РИА Новости, что... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:55

2021-11-09T10:55

2021-11-09T10:55

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МАНАГУА, 9 ноя - РИА Новости. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, переизбранная по результатам предварительных результатов выборов на период 2022-2027 годов, заявила РИА Новости, что не приемлет заявлений властей третьих стран о непризнании итогов "Суверенных выборов - 2001", подчеркнув, что это прерогатива никарагуанцев."Народ Никарагуа решает и разрешает оставаться президентом", - сказала Мурильо РИА Новости после церемонии памяти революционера Карлоса Фонсеки в Манагуа на Площади революции.Церемония в честь никарагуанского революционера стала первым публичным мероприятием Ортеги после оглашения предварительных результатов выборов, на которых он и его жена Росарио Мурильо победили с подавляющим преимуществом - по результатам подсчета 97,74% бюллетеней они набирают 75,92% голосов избирателей, побеждая в первом туре.По словам вице-президента, этот этап знаменует новую историю и надежду для Никарагуа и всего региона."Наши люди демонстрируют пример силы, способности сопротивляться трудом и терпением, трудом, который системно улучшает жизнь в рамках социалистического и христианского движения. Это пример, который мы надеемся продемонстрировать нашей Карибской Америке, пример мужества, потому что мы пережили очень тяжелые времена и, тем не менее, продолжаем развитие", - добавила Мурильо.По словам вице-президента, на протяжении всей своей истории Никарагуа подвергалась угрозам и давлению со стороны Соединенных Штатов Америки, и несмотря на это, не подчинилась им.

https://ria.ru/20211108/maduro-1758107562.html

манагуа (город)

никарагуа

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в мире, манагуа (город), никарагуа, даниэль ортега