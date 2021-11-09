https://ria.ru/20211109/net-1758196610.html

Фестиваль "Новый европейский театр" начался в Москве

Фестиваль "Новый европейский театр" начался в Москве - РИА Новости, 09.11.2021

Фестиваль "Новый европейский театр" начался в Москве

Фестиваль "Новый европейский театр" (NET) начинается в Москве, в программу включены 10 представлений разнообразных жанров и направлений театрального искусства... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:01

2021-11-09T17:01

2021-11-09T17:38

культура

театральный фестиваль "net"

новости культуры

театр

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Фестиваль "Новый европейский театр" (NET) начинается в Москве, в программу включены 10 представлений разнообразных жанров и направлений театрального искусства от новаторского прочтения классики до мультимедийного перфоманса, сообщает пресс-служба фестиваля.Спектаклем открытия станет работа "звезды немецкой сцены" Сюзанны Кеннеди "Три сестры", уже побывавший на многих ведущих европейских фестивалях. Актеры в ее работах лишены лиц и голосов. Они носят маски и кажутся двойниками друг друга."Я рада, что мой первый приезд в Москву все-таки состоялся. Показать здесь “Трех сестер” для меня — особенная честь. Этот спектакль пережил со мной за последние несколько лет все взлеты и падения, в том числе пандемию. Мне очень интересно посмотреть собственный спектакль вместе со зрителями Москвы, вместе пережить этот опыт, потому что через реакцию публики можно открыть новые грани в постановке. Возможно, завтра мы узнаем ответ на вопрос, куда же на самом деле стремятся сестры, которые заблокированы в комнате и мечтают из нее выбраться" - рассказала Сюзанна Кеннеди.География NET-2021 несмотря на пандемические сложности по-прежнему обширна, она охватила Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Литву, Францию и Швейцарию.Среди постановок, включенных в программу фестиваля, будут работы на немецком языке, их покажут в рамках Года Германии в России 2020/2021 - "Три сестры" Чехова в постановке Сюзанны Кеннеди, "Конференция о “Конференции отсутствия”", новом спектакле созданном Rimini Protokoll и импресāрио и "Эссе об умирании" Бориса Никитина, в котором автор сам выходит на сцену и открывает дискуссию, что значит открыться общественности, сделав себя уязвимым.Еще одним гостем фестиваля станет перфоманс-опера трех литовских художниц Ругиле Барзджюкайте, Вайвы Грайните и Лины Лапелите Sun&Sea, получившая "Золотого льва" на 58-й Венецианской биеннале в 2019 году и международное признание за ироничное изображение острых проблем, связанных с будущим планеты. Находясь над сценой, зрители смотрят вниз на песчаный пляж, где среди многообразия звуков природы и голосов отдыхающих услышат "медленный скрип истощенной Земли".Помимо театральных постановок зрителей ждет смешанный формат выставки-театра - "Холодная война" Театра взаимных искусств, которая пройдет в Музее-мастерской Дмитрия Налбандяна, и аудио-визуальное знакомство с совместной премьерой Электротеатра и Котбусского государственного театра "Катабасис. Бесы" Бориса Юхананова (вход в фойе Электротеатра на выставку свободный). Тема постапокалипсиса также присутствует в программе фестиваля и рассматривается как российским, так и французским режиссером. Спектакль "Утечка" по пьесе Юлии Савиковской рассказывает о будущем после взрыва, а постановка Филиппа Кена "Farm Fatale" покажет зрителям мир после катастрофы, проблематизируя экологический активизм.Одной из самых обсуждаемых живых инсталляций программы станет спектакль-исследование "21" датского хореографа Метте Ингвартсен, которая откроет вопросы взаимосвязи человеческих страстей и власти. Ранее спектакль раскритиковали в интернете, в частности, постановку обвинили в наличии порнографических элементов.Все мероприятия фестиваля рассчитаны на лиц старше 18 лет, а проход на спектакли возможен только по паспорту и QR-коду. Фестиваль NET проходит с 1998 года и ставит задачей расширение границ жанров и представлений о театре, а также "вписывает новейший российский театр в современный ему европейский контекст", говорится в материалах фестиваля. Формированием программы занимались арт-директоры мероприятия театральные критики Роман Должанский и Марина Давыдова.

https://ria.ru/20211101/teatr-1756899529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театральный фестиваль "net", новости культуры, театр