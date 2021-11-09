https://ria.ru/20211109/neft-1758304101.html

Американские сенаторы призвали Байдена запретить экспорт нефти

Американские сенаторы призвали Байдена запретить экспорт нефти - РИА Новости, 09.11.2021

Американские сенаторы призвали Байдена запретить экспорт нефти

Группа из 11 сенаторов-демократов написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T19:53

2021-11-09T19:53

2021-11-09T19:53

экономика

сша

джо байден

опек

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Группа из 11 сенаторов-демократов написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.Они процитировали экспертные данные, согласно которым бензин в США не стоил так дорого с 2014 года."Мы просим вас рассмотреть весь имеющийся в наличии инструментарий для снижения цен на бензин в США. Это включает использование стратегического резерва нефти и запрет на экспорт нефти. Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев", - говорится в послании.Ответственность за кризис сенаторы возложили на страны ОПЕК, которые, по их утверждению, "сознательно манипулируют ценами, ограничивая предложение", а также американские нефтедобывающие компании, продолжающие поставки на зарубежные рынки.В Белом доме также винят в дорожающем бензине ОПЕК, оставшуюся безучастной к призывам увеличить добычу, но пока не определились, какими средствами будет решаться проблема.

https://ria.ru/20211031/bayden-1757130513.html

сша

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экономика, сша, джо байден, опек, цены на нефть