Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/murashko-1758238300.html
Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России
Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости, 09.11.2021
Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России
Нерабочие дни помогли стабилизировать ситуацию с коронавирусом в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:57
2021-11-09T16:14
распространение коронавируса
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756710105_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_1515c43fca2e5a84bc2b70482dbb5fee.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нерабочие дни помогли стабилизировать ситуацию с коронавирусом в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Несомненно, снижение (роста числа пациентов с COVID. — Прим. ред.) обусловлено введенным президентом режимом нерабочих дней, региональными мерами. Эти меры позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что ряд регионов — пять регионов — приняли решение о продлении режима нерабочих дней", — сказал он на заседании координационного совета по борьбе с SARS-CoV-2.Министр отметил, что на прошлой неделе темпы прироста по новым пациентам снизились."Но тем не менее это число достаточно высокое, это 1,36 миллиона человек (находятся под наблюдениям медиков. — Прим. ред.). В целом по стране это на 16 тысяч меньше, чем днем ранее", — уточнил он.В некоторых регионах требуется дополнительное развертывание коек из-за дельта-штамма. При этом темпы вакцинации, подчеркнул Мурашко, сохранялись хорошие: за нерабочие дни прививки сделали 3,7 миллиона граждан. Всего в стране первый компонент получили уже 62 миллиона человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Привитые среди тяжелобольных COVID-19 составляют менее 0,03 процента, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. Режим нерабочих дней действовал в России с 30 октября по 7 ноября, регионы могли при необходимости продлить его. Этим правом воспользовались Новгородская, Томская, Челябинская, Курская и Смоленская области.
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/sputnik-1758162358.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756710105_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_89d07cbbf6a795c4a92016805e9b48e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество
14:57 09.11.2021 (обновлено: 16:14 09.11.2021)
 
Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России

Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 благодаря нерабочим дням

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНерабочие дни в Москве
Нерабочие дни в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нерабочие дни помогли стабилизировать ситуацию с коронавирусом в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Несомненно, снижение (роста числа пациентов с COVID. — Прим. ред.) обусловлено введенным президентом режимом нерабочих дней, региональными мерами. Эти меры позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что ряд регионов — пять регионов — приняли решение о продлении режима нерабочих дней", — сказал он на заседании координационного совета по борьбе с SARS-CoV-2.
Министр отметил, что на прошлой неделе темпы прироста по новым пациентам снизились.
"Но тем не менее это число достаточно высокое, это 1,36 миллиона человек (находятся под наблюдениям медиков. — Прим. ред.). В целом по стране это на 16 тысяч меньше, чем днем ранее", — уточнил он.
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 09:14В России
Назван самый эффективный препарат для ревакцинации от коронавируса
В некоторых регионах требуется дополнительное развертывание коек из-за дельта-штамма.
При этом темпы вакцинации, подчеркнул Мурашко, сохранялись хорошие: за нерабочие дни прививки сделали 3,7 миллиона граждан. Всего в стране первый компонент получили уже 62 миллиона человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Привитые среди тяжелобольных COVID-19 составляют менее 0,03 процента, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Режим нерабочих дней действовал в России с 30 октября по 7 ноября, регионы могли при необходимости продлить его. Этим правом воспользовались Новгородская, Томская, Челябинская, Курская и Смоленская области.
Опрос
Вы согласны с предложением ввести обязательную вакцинацию?
Проголосовали:
27 октября, 14:15Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон