https://ria.ru/20211109/murashko-1758238300.html

Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России

Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России - РИА Новости, 09.11.2021

Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России

Нерабочие дни помогли стабилизировать ситуацию с коронавирусом в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:57

2021-11-09T14:57

2021-11-09T16:14

распространение коронавируса

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756710105_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_1515c43fca2e5a84bc2b70482dbb5fee.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нерабочие дни помогли стабилизировать ситуацию с коронавирусом в России, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Несомненно, снижение (роста числа пациентов с COVID. — Прим. ред.) обусловлено введенным президентом режимом нерабочих дней, региональными мерами. Эти меры позволили переломить ситуацию, и очень правильно, что ряд регионов — пять регионов — приняли решение о продлении режима нерабочих дней", — сказал он на заседании координационного совета по борьбе с SARS-CoV-2.Министр отметил, что на прошлой неделе темпы прироста по новым пациентам снизились."Но тем не менее это число достаточно высокое, это 1,36 миллиона человек (находятся под наблюдениям медиков. — Прим. ред.). В целом по стране это на 16 тысяч меньше, чем днем ранее", — уточнил он.В некоторых регионах требуется дополнительное развертывание коек из-за дельта-штамма. При этом темпы вакцинации, подчеркнул Мурашко, сохранялись хорошие: за нерабочие дни прививки сделали 3,7 миллиона граждан. Всего в стране первый компонент получили уже 62 миллиона человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Привитые среди тяжелобольных COVID-19 составляют менее 0,03 процента, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. Режим нерабочих дней действовал в России с 30 октября по 7 ноября, регионы могли при необходимости продлить его. Этим правом воспользовались Новгородская, Томская, Челябинская, Курская и Смоленская области.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/sputnik-1758162358.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество