https://ria.ru/20211109/murashko-1758238179.html
Мурашко назвал темпы вакцинации от COVID-19
Мурашко назвал темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Мурашко назвал темпы вакцинации от COVID-19
На сегодняшний день темпы вакцинации от COVID-19 в РФ составляют 400 человек на 100 тысяч населения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:55
2021-11-09T14:55
2021-11-09T15:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502622_0:50:3039:1759_1920x0_80_0_0_ee15b4cfcb7b3a48cbbbf862c36f9798.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На сегодняшний день темпы вакцинации от COVID-19 в РФ составляют 400 человек на 100 тысяч населения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.По его словам, наиболее высокие удельные темпы вакцинации на сегодняшний день в Калмыкии, Тюменской области, Пензенской, Липецкой областях, Чукотском автономном округе, Кировской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском крае.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502622_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_2390d28da8012b665e3a0f6c89a25df9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:55 09.11.2021 (обновлено: 15:05 09.11.2021)
Мурашко назвал темпы вакцинации от COVID-19
Мурашко: темпы вакцинации от COVID-19 составляют 400 человек на 100 тысяч населения