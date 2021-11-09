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Мурашко назвал темпы вакцинации от COVID-19

Мурашко назвал темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Мурашко назвал темпы вакцинации от COVID-19

На сегодняшний день темпы вакцинации от COVID-19 в РФ составляют 400 человек на 100 тысяч населения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:55

2021-11-09T14:55

2021-11-09T15:05

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. На сегодняшний день темпы вакцинации от COVID-19 в РФ составляют 400 человек на 100 тысяч населения, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.По его словам, наиболее высокие удельные темпы вакцинации на сегодняшний день в Калмыкии, Тюменской области, Пензенской, Липецкой областях, Чукотском автономном округе, Кировской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском крае.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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