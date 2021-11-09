https://ria.ru/20211109/moskvich-1758202342.html

Чтобы троллить консерваторов. На Западе полюбили советское авто с "плохой репутацией"

Чтобы троллить консерваторов. В Британии рассказали о любви к "Москвичу" - РИА Новости, 09.11.2021

Чтобы троллить консерваторов. На Западе полюбили советское авто с "плохой репутацией"

В Британии до сих пор остаются преданные поклонники необычного для этой страны автомобиля "Москвич", пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:28

2021-11-09T12:28

2021-11-09T14:54

в мире

ссср

великобритания

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131083/96/1310839627_0:483:2055:1639_1920x0_80_0_0_7c16587d9f8ac6db64e6b6784abb625a.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Британии до сих пор остаются преданные поклонники необычного для этой страны автомобиля "Москвич", пишет газета The Telegraph."Я купил его отчасти за дешевизну, а отчасти чтобы позлить отца — ярого консерватора. Советская машина для этих целей годилась как нельзя лучше", — заявил один из них, рассказывая о своем первом подобном транспортном средстве.Мужчина охарактеризовал автомобиль как "необычный, прочный и достаточно удобный" и отметил, что ему нравится его звук."Меня занимает редкость и уникальность бренда", — признался, в свою очередь, другой британец, владеющий четырьмя "Москвичами".Он также заявил, что его привлек дизайн, звук двигателя и запах в салоне. Тем не менее собеседник издания посетовал на трудности в поисках запчастей.Некоторые владельцы советских автомобилей поделились, что в Британии марке искусственно испортили репутацию.Организатор автопробегов, посвященных периоду холодной войны, также признала, что репутация марки практически с самого начала "бесконечно пострадала" из-за действий британских дилеров, которые привели к возникновению трудностей у клиентов.Тем не менее, как подчеркивает The Telegraph, советский автомобиль по сей день считается жемчужиной и имеет группу преданных фанатов в стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200907/zhiguli-1576791231.html

https://ria.ru/20210216/kamaz-1597578281.html

https://ria.ru/20201001/zaporozhets-1578015507.html

ссср

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ссср, великобритания, авто, россия