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Чтобы троллить консерваторов. На Западе полюбили советское авто с "плохой репутацией"
Чтобы троллить консерваторов. В Британии рассказали о любви к "Москвичу" - РИА Новости, 09.11.2021
Чтобы троллить консерваторов. На Западе полюбили советское авто с "плохой репутацией"
В Британии до сих пор остаются преданные поклонники необычного для этой страны автомобиля "Москвич", пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:28
2021-11-09T14:54
в мире
ссср
великобритания
авто
россия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Британии до сих пор остаются преданные поклонники необычного для этой страны автомобиля "Москвич", пишет газета The Telegraph."Я купил его отчасти за дешевизну, а отчасти чтобы позлить отца — ярого консерватора. Советская машина для этих целей годилась как нельзя лучше", — заявил один из них, рассказывая о своем первом подобном транспортном средстве.Мужчина охарактеризовал автомобиль как "необычный, прочный и достаточно удобный" и отметил, что ему нравится его звук."Меня занимает редкость и уникальность бренда", — признался, в свою очередь, другой британец, владеющий четырьмя "Москвичами".Он также заявил, что его привлек дизайн, звук двигателя и запах в салоне. Тем не менее собеседник издания посетовал на трудности в поисках запчастей.Некоторые владельцы советских автомобилей поделились, что в Британии марке искусственно испортили репутацию.Организатор автопробегов, посвященных периоду холодной войны, также признала, что репутация марки практически с самого начала "бесконечно пострадала" из-за действий британских дилеров, которые привели к возникновению трудностей у клиентов.Тем не менее, как подчеркивает The Telegraph, советский автомобиль по сей день считается жемчужиной и имеет группу преданных фанатов в стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, ссср, великобритания, авто, россия
12:28 09.11.2021 (обновлено: 14:54 09.11.2021)
 
Чтобы троллить консерваторов. В Британии рассказали о любви к "Москвичу"

The Telegraph: среди британцев до сих пор есть поклонники советского "Москвича"

© РИА Новости / С. Соловьев / Перейти в фотобанкАвтомобили марки "Москвич-412". Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК)
Автомобили марки Москвич-412. Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК) - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / С. Соловьев
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Британии до сих пор остаются преданные поклонники необычного для этой страны автомобиля "Москвич", пишет газета The Telegraph.
"Я купил его отчасти за дешевизну, а отчасти чтобы позлить отца — ярого консерватора. Советская машина для этих целей годилась как нельзя лучше", — заявил один из них, рассказывая о своем первом подобном транспортном средстве.
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Мужчина охарактеризовал автомобиль как "необычный, прочный и достаточно удобный" и отметил, что ему нравится его звук.
"Меня занимает редкость и уникальность бренда", — признался, в свою очередь, другой британец, владеющий четырьмя "Москвичами".
Он также заявил, что его привлек дизайн, звук двигателя и запах в салоне. Тем не менее собеседник издания посетовал на трудности в поисках запчастей.
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Некоторые владельцы советских автомобилей поделились, что в Британии марке искусственно испортили репутацию.
"На всяком, у кого был "Москвич", <…> стояло клеймо коммуниста", — вспомнил сорокалетний житель Глазго.
Организатор автопробегов, посвященных периоду холодной войны, также признала, что репутация марки практически с самого начала "бесконечно пострадала" из-за действий британских дилеров, которые привели к возникновению трудностей у клиентов.
Тем не менее, как подчеркивает The Telegraph, советский автомобиль по сей день считается жемчужиной и имеет группу преданных фанатов в стране.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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