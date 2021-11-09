https://ria.ru/20211109/moskva-1758193962.html

В московском метро двое иностранцев устроили драку

В московском метро двое иностранцев устроили драку - РИА Новости, 09.11.2021

В московском метро двое иностранцев устроили драку

Московская полиция возбудила уголовное дело из-за драки двух граждан Киргизии в поезде метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:58

2021-11-09T11:58

2021-11-09T16:09

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Московская полиция возбудила уголовное дело из-за драки двух граждан Киргизии в поезде метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, инцидент произошел вечером 8 ноября на Таганско-Краснопресненской линии, в вагоне, следовавшем от "Беговой" к "Улице 1905 года". Очевидцы вызвали полицию метрополитена, и участников потасовки задержали, когда они выходили из вагона. Оказалось, что это граждане Киргизии, оба 1996 года рождения. В столичном главке МВД подтвердили, что задержанных доставили в полицию для разбирательства."Двадцатипятилетний житель одной из стран ближнего зарубежья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с другим пассажиром, которая переросла в драку", — говорится в релизе.Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, на обоих составили административные протоколы за мелкое хулиганство.Полицейские ищут других участников конфликта.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва