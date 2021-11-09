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В московском метро двое иностранцев устроили драку
В московском метро двое иностранцев устроили драку - РИА Новости, 09.11.2021
В московском метро двое иностранцев устроили драку
Московская полиция возбудила уголовное дело из-за драки двух граждан Киргизии в поезде метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:58
2021-11-09T11:58
2021-11-09T16:09
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Московская полиция возбудила уголовное дело из-за драки двух граждан Киргизии в поезде метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, инцидент произошел вечером 8 ноября на Таганско-Краснопресненской линии, в вагоне, следовавшем от "Беговой" к "Улице 1905 года". Очевидцы вызвали полицию метрополитена, и участников потасовки задержали, когда они выходили из вагона. Оказалось, что это граждане Киргизии, оба 1996 года рождения. В столичном главке МВД подтвердили, что задержанных доставили в полицию для разбирательства."Двадцатипятилетний житель одной из стран ближнего зарубежья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с другим пассажиром, которая переросла в драку", — говорится в релизе.Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, на обоих составили административные протоколы за мелкое хулиганство.Полицейские ищут других участников конфликта.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва
11:58 09.11.2021 (обновлено: 16:09 09.11.2021)
В московском метро двое иностранцев устроили драку
После драки иностранцев на станции метро "Улица 1905 года" возбудили дело о хулиганстве
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Московская полиция возбудила уголовное дело из-за драки двух граждан Киргизии
в поезде метро, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, инцидент произошел вечером 8 ноября на Таганско-Краснопресненской линии, в вагоне, следовавшем от "Беговой" к "Улице 1905 года". Очевидцы вызвали полицию метрополитена, и участников потасовки задержали, когда они выходили из вагона. Оказалось, что это граждане Киргизии, оба 1996 года рождения.
В столичном главке МВД
подтвердили, что задержанных доставили в полицию для разбирательства.
"Двадцатипятилетний житель одной из стран ближнего зарубежья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с другим пассажиром, которая переросла в драку", — говорится в релизе.
Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, на обоих составили административные протоколы за мелкое хулиганство.
Полицейские ищут других участников конфликта.