https://ria.ru/20211109/mosgorizbirkom-1758202918.html

Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку

Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку - РИА Новости, 09.11.2021

Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку

Юрий Ермолов решил уйти с поста главы Мосгоризбиркома, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:31

2021-11-09T12:31

2021-11-09T14:37

политика

мосгоризбирком

элла памфилова

московская городская избирательная комиссия

юрий ермолов

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Юрий Ермолов решил уйти с поста главы Мосгоризбиркома, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.ЦИК предложил назначить новым главой Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову. По словам Памфиловой, она входила в общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, где "играла очень существенную роль". "(Кириллова. — Прим. ред.) проявляла принципиальность, профессионализм, отзывчивость. Надеюсь, и на должности председателя комиссии, куда мы ее будем рекомендовать, она проявит эти свои качества", — отметила глава Центризбиркома. Ермолов во главе нынешнего состава проработает до декабря, уточнил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут."Полномочия действующей комиссии прекращаются на первом заседании <...> нового состава. Семь человек назначит мэр Москвы, семь человек — Мосгордума. Первое заседание нового состава по сроку будет примерно в первой половине декабря", — пояснил он. Сама Кириллова, комментируя предложение ЦИК назначить ее на пост главы столичного избиркома, заверила, что постарается сделать все возможное, чтобы оправдать доверие."Тема (выборов. — Прим. ред.) мне не нова, если доверят, то, конечно, постараюсь приложить все усилия, чтобы оправдать (доверие. — Прим. ред.). В партиях не состою и поэтому хочу быть полезной всем москвичам в равной степени, независимо от политических убеждений", — отметила она. Ермолов возглавил Мосгоризбирком в марте 2020 года, сменив Валентина Горбунова, проработавшего на этом посту 25 лет.

https://ria.ru/20210923/blagodarnost-1751495441.html

https://ria.ru/20210923/peterburg-1751507074.html

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политика, мосгоризбирком, элла памфилова, московская городская избирательная комиссия, юрий ермолов