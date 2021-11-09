Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/mosgorizbirkom-1758202918.html
Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку
Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку - РИА Новости, 09.11.2021
Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку
Юрий Ермолов решил уйти с поста главы Мосгоризбиркома, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:31
2021-11-09T14:37
политика
мосгоризбирком
элла памфилова
московская городская избирательная комиссия
юрий ермолов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_ce70ddebc86dcd2f1b47c2b566084ba9.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Юрий Ермолов решил уйти с поста главы Мосгоризбиркома, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.ЦИК предложил назначить новым главой Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову. По словам Памфиловой, она входила в общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, где "играла очень существенную роль". "(Кириллова. — Прим. ред.) проявляла принципиальность, профессионализм, отзывчивость. Надеюсь, и на должности председателя комиссии, куда мы ее будем рекомендовать, она проявит эти свои качества", — отметила глава Центризбиркома. Ермолов во главе нынешнего состава проработает до декабря, уточнил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут."Полномочия действующей комиссии прекращаются на первом заседании &lt;...&gt; нового состава. Семь человек назначит мэр Москвы, семь человек — Мосгордума. Первое заседание нового состава по сроку будет примерно в первой половине декабря", — пояснил он. Сама Кириллова, комментируя предложение ЦИК назначить ее на пост главы столичного избиркома, заверила, что постарается сделать все возможное, чтобы оправдать доверие."Тема (выборов. — Прим. ред.) мне не нова, если доверят, то, конечно, постараюсь приложить все усилия, чтобы оправдать (доверие. — Прим. ред.). В партиях не состою и поэтому хочу быть полезной всем москвичам в равной степени, независимо от политических убеждений", — отметила она. Ермолов возглавил Мосгоризбирком в марте 2020 года, сменив Валентина Горбунова, проработавшего на этом посту 25 лет.
https://ria.ru/20210923/blagodarnost-1751495441.html
https://ria.ru/20210923/peterburg-1751507074.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_be17ada38a1b90a17cb962ca519e8c6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, мосгоризбирком, элла памфилова, московская городская избирательная комиссия, юрий ермолов
12:31 09.11.2021 (обновлено: 14:37 09.11.2021)
 
Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку

Юрий Ермолов покидает пост главы Мосгоризбиркома

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Юрий Ермолов решил уйти с поста главы Мосгоризбиркома, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов — у него были на то причины личного характера — решил сложить с себя полномочия председателя, но мы его не отпускаем совсем", — сказала она на заседании Центризбиркома, уточнив, что Ермолов останется членом комиссии в новом составе.

ЦИК предложил назначить новым главой Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову. По словам Памфиловой, она входила в общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, где "играла очень существенную роль". "(Кириллова. — Прим. ред.) проявляла принципиальность, профессионализм, отзывчивость. Надеюсь, и на должности председателя комиссии, куда мы ее будем рекомендовать, она проявит эти свои качества", — отметила глава Центризбиркома.
Ермолов во главе нынешнего состава проработает до декабря, уточнил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Полномочия действующей комиссии прекращаются на первом заседании <...> нового состава. Семь человек назначит мэр Москвы, семь человек — Мосгордума. Первое заседание нового состава по сроку будет примерно в первой половине декабря", — пояснил он.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 17:00Выборы в Государственную думу
Памфилова поблагодарила МГИК за работу на выборах в Госдуму
Сама Кириллова, комментируя предложение ЦИК назначить ее на пост главы столичного избиркома, заверила, что постарается сделать все возможное, чтобы оправдать доверие.
"Тема (выборов. — Прим. ред.) мне не нова, если доверят, то, конечно, постараюсь приложить все усилия, чтобы оправдать (доверие. — Прим. ред.). В партиях не состою и поэтому хочу быть полезной всем москвичам в равной степени, независимо от политических убеждений", — отметила она.
Ермолов возглавил Мосгоризбирком в марте 2020 года, сменив Валентина Горбунова, проработавшего на этом посту 25 лет.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 17:56Выборы в Государственную думу
ЦИК обязал освободить от должности председателей двух ТИК в Петербурге
 
ПолитикаМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаМосковская городская избирательная комиссияЮрий Ермолов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Россиянам рассказали сценарий погоды зимой
04:11Российские "летающие БМД" будут перевозить боевые багги
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали сценарий погоды зимойРоссийские "летающие БМД" будут перевозить боевые баггиСестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон