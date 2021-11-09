https://ria.ru/20211109/mosgorizbirkom-1758202918.html
Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку
Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку - РИА Новости, 09.11.2021
Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку
Юрий Ермолов решил уйти с поста главы Мосгоризбиркома, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:31
2021-11-09T12:31
2021-11-09T14:37
политика
мосгоризбирком
элла памфилова
московская городская избирательная комиссия
юрий ермолов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Юрий Ермолов решил уйти с поста главы Мосгоризбиркома, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.ЦИК предложил назначить новым главой Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову. По словам Памфиловой, она входила в общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, где "играла очень существенную роль". "(Кириллова. — Прим. ред.) проявляла принципиальность, профессионализм, отзывчивость. Надеюсь, и на должности председателя комиссии, куда мы ее будем рекомендовать, она проявит эти свои качества", — отметила глава Центризбиркома. Ермолов во главе нынешнего состава проработает до декабря, уточнил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут."Полномочия действующей комиссии прекращаются на первом заседании <...> нового состава. Семь человек назначит мэр Москвы, семь человек — Мосгордума. Первое заседание нового состава по сроку будет примерно в первой половине декабря", — пояснил он. Сама Кириллова, комментируя предложение ЦИК назначить ее на пост главы столичного избиркома, заверила, что постарается сделать все возможное, чтобы оправдать доверие."Тема (выборов. — Прим. ред.) мне не нова, если доверят, то, конечно, постараюсь приложить все усилия, чтобы оправдать (доверие. — Прим. ред.). В партиях не состою и поэтому хочу быть полезной всем москвичам в равной степени, независимо от политических убеждений", — отметила она. Ермолов возглавил Мосгоризбирком в марте 2020 года, сменив Валентина Горбунова, проработавшего на этом посту 25 лет.
https://ria.ru/20210923/blagodarnost-1751495441.html
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политика, мосгоризбирком, элла памфилова, московская городская избирательная комиссия, юрий ермолов
12:31 09.11.2021 (обновлено: 14:37 09.11.2021)
Глава Мосгоризбиркома Ермолов решил уйти в отставку
Юрий Ермолов покидает пост главы Мосгоризбиркома
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Юрий Ермолов
решил уйти с поста главы Мосгоризбиркома
, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
"К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов — у него были на то причины личного характера — решил сложить с себя полномочия председателя, но мы его не отпускаем совсем", — сказала она на заседании Центризбиркома, уточнив, что Ермолов останется членом комиссии в новом составе.
ЦИК предложил назначить новым главой Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову. По словам Памфиловой, она входила в общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, где "играла очень существенную роль". "(Кириллова. — Прим. ред.) проявляла принципиальность, профессионализм, отзывчивость. Надеюсь, и на должности председателя комиссии, куда мы ее будем рекомендовать, она проявит эти свои качества", — отметила глава Центризбиркома.
Ермолов во главе нынешнего состава проработает до декабря, уточнил РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
"Полномочия действующей комиссии прекращаются на первом заседании <...> нового состава. Семь человек назначит мэр Москвы, семь человек — Мосгордума. Первое заседание нового состава по сроку будет примерно в первой половине декабря", — пояснил он.
Сама Кириллова, комментируя предложение ЦИК назначить ее на пост главы столичного избиркома, заверила, что постарается сделать все возможное, чтобы оправдать доверие.
"Тема (выборов. — Прим. ред.) мне не нова, если доверят, то, конечно, постараюсь приложить все усилия, чтобы оправдать (доверие. — Прим. ред.). В партиях не состою и поэтому хочу быть полезной всем москвичам в равной степени, независимо от политических убеждений", — отметила она.
Ермолов возглавил Мосгоризбирком в марте 2020 года, сменив Валентина Горбунова, проработавшего на этом посту 25 лет.